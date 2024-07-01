Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı

Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi

2009 yılından beri emekli vatandaşlara ödenen refah payı uygulaması askıya alındı. Alınan karar sonrası emekli vatandaşların alacağı yeni maaştan düşüş yaşanacak. İşte detaylar…

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 1

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam miktarı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileri sonrası belli olacak.

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 2

2008 yılında emekli vatandaşların aleyhine olacak şekilde Aylık Bağlama Oranı'nda (ABO) değişikliğe giden AKP, 2009 yılında uygulamaya koyduğu ‘refah payı’ uygulaması ile enflasyonun yanı sıra emekli vatandaşlara ek zam verme kararı almıştı.

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 3

Kesintisiz olarak 15 yıldır uygulanan ‘refah payı’ sistemi, bu sene kaldırılacak.

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 4

Son olarak yüzde 8 oranında verilen refah payı artışından bu yıl milyonlarca emekli faydalanamayacak.

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 5

ÇALIŞMA BAKANI RESMEN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendisine sorulan "Emekliye refah payı var mı?" sorusuna “Hayır, yok” yanıtını verdi.

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Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı 6

EMEKLİ MAAŞLARINDA 700 İLE BİN TL’LİK KESİNTİ ANLAMINA GELECEK

Alınan maaş miktarına göre değişiklik gösteren refah payının kaldırılması emeklilerin maaşlarında 700 ile bin TL arasında bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.

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