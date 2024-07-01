Bu tutar milyonlarca emeklinin maaşından kesilecek. Bakan açıkladı

Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam miktarı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan enflasyon verileri sonrası belli olacak.
2008 yılında emekli vatandaşların aleyhine olacak şekilde Aylık Bağlama Oranı'nda (ABO) değişikliğe giden AKP, 2009 yılında uygulamaya koyduğu ‘refah payı’ uygulaması ile enflasyonun yanı sıra emekli vatandaşlara ek zam verme kararı almıştı.
Kesintisiz olarak 15 yıldır uygulanan ‘refah payı’ sistemi, bu sene kaldırılacak.
Son olarak yüzde 8 oranında verilen refah payı artışından bu yıl milyonlarca emekli faydalanamayacak.
ÇALIŞMA BAKANI RESMEN AÇIKLADI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kendisine sorulan "Emekliye refah payı var mı?" sorusuna “Hayır, yok” yanıtını verdi.
EMEKLİ MAAŞLARINDA 700 İLE BİN TL’LİK KESİNTİ ANLAMINA GELECEK
Alınan maaş miktarına göre değişiklik gösteren refah payının kaldırılması emeklilerin maaşlarında 700 ile bin TL arasında bir düşüş yaşanacağı anlamına geliyor.