Bu üç besin zehirden bile beter. Aman dikkat!

Mutfakta sıkça bulunan ve markette veya pazara gittiğinizde sıklıkla tercih edilen bazı besinler sağlığı olumsuz etkileyebilir.
Bu besinler, tansiyonu yükseltebilecek ve kan şekerini artırabilecek zararlı etkilere sahiptirler.
Bu üç besin arasında en önemli 3 besin ise tuzlu yiyecekler, kafein ve şekerli yiyeceklerdir.
Aşırı tuz tüketimi tansiyonu yükseltir. Yüksek şeker içeriği ve genellikle yüksek kalori içeriği nedeniyle kan basıncını artırabilirler.
Şekerli yiyecekler ve içecekler kan şekerini hızla yükseltebilir. Doğal meyve sularının içindeki şeker miktarı kan şekerini çıkarabilir.
Kurabiyeler, kekler, tatlılar gibi yüksek şeker içeriği olan atıştırmalıklar kan şekerini artırabilir.
Kafein, bazı kişilerde tansiyonu geçici olarak artırabilir. Aşırı alkol tüketimi yüksek kan basıncına neden olabilir.
Trans yağ ve doymuş yağ içeren bu yiyecekler tansiyonu artırabilir.
Bu yüzden bu tür besinlere dikkat etmek ve kullanmamak gerekir.