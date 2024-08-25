‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
‘Bu üç şehir depremi bekliyor’. Uzman isim deprem beklenen illeri sıraladı

Deprem riski olan şehirleri tek tek paylaşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem beklediği üç ili bir kez daha sıraladı. İşte, deprem beklenen o iller…

Akdeniz'de geçen hafta 4.1, 4.2, ve 4.5 büyüklüğünde depremler yaşanırken uzmanlardan deprem ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı.

"DEPREŞMELER YERİ KIRMAYI ZORLUYOR"

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Akdeniz'deki deprem hareketliliğiyle ilgili Afrika'nın Ege Yayı boyunca ittirme hızının arttığına vurgu yaptı. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Afrika'nın Ege Yayı boyunca kaktırma hızının arttığını, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında, ayrıca Teke Yarımadası'ndan Çanakkale'ye dek depreşmeler yeri kırmayı zorladığını ifade etti.

“Depremler olacaktır” diyen Ercan, fakat ivedi bir uyarı için veri olmadığını, sağlam yerde sağlam yapının güvence olduğunu söyledi.

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HANGİ ŞEHİRLERDE DEPREM BEKLENİYOR?

Artigercek'te yer lan habere göre, Prof. Dr. Ahmet Ercan, dünya genelinde depremi bekleyen üç şehir olduğunu belirterek, San Fransisko, Tokyo, ve İstanbul’da deprem beklendiğini, Tokyo’nun koca (mega) depremi beklediğini, fakat İstanbul'da ivedi deprem beklentisi için hiçbir bilimsel gösterge olmadığını söyledi. Öte yandan Ercan, güçlü yapılar için önce güçlü ekonomiye ihtiyaç olduğunu söyledi.

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