Bu üçlü dizleri kaya gibi yapıyor

Eklemlerin ağrıları her iki yönden de simetrik olarak gerçekleşir (örneğin, her iki dirsek ya da her iki diz). Ağrı istirahat halindeyken daha güçlü olabilir, bu yüzden sabaha karşı hasta hemen rahatsızlık hissedebilir. Tedavi edilmediğinde eklemler çökmeye devam edecektir.





Artrit, eklem dokularının iltihaplanmasıdır (birkaç eklem etkilenirse, bu hastalığa poliartrit denir). Romatoid artritin kesin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Sadece kronik enfeksiyonun bu süreci tetiklediği ve otoimmün hasarın nedeni haline geldiği bilinmektedir. Kişinin bağışıklığı kendi eklemlerine saldırmaktadır.

Genellikle hastaların düşündükleri romatoid artrit tedaviye cevap vermeyecekse, tedavinin amacı nedir? Fakat bu bakış açısı önemli bir gerçeği dikkate almamakta. iltihaplanma süreci bastırıldıkça eklemleri de o kadar az etkiler. Evet, aslında neden ortadan kaldırılamaz ancak iltihapla birlikte, ilaçlar savaşmada başarılı olur. İşte bu durumda o üçlü devreye giriyor. İşte tarifi:

Malzemeler:

2 Yemek kaşığı acı biber

1 Su bardağı elma sirkesi veya 1/2 su bardağı sızma zeytinyağı (ılık)

1 Yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

Hazırlanışı

Bu macunu etkilenen tüm bölgelere günde iki defa uygulayın ve 20-30 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın ve kurulayın. Karışımı buzdolabında saklayın. Uygulamadan önce biraz karıştırın. Ağrılı bölgeye sürüp sarın…