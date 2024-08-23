Bu ülke canlı yayında böyle bir olay yaşamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu ülke canlı yayında böyle bir olay yaşamıştı

Seçim döneminde yaşlı bir adamın oy kabininde oy kullandıktan sonra çıkıp röportaj verdiği anlarda Türkçe bilmediği ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan bir video, seçimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

A Haber ekibi, İstanbul Havalimanı’nda oy kullanan vatandaşlarla röportaj yapmak amacıyla canlı yayına çıktı. Ancak, yaşlı bir seçmen oyunu kullandıktan sonra mikrofonu uzatan muhabir, “Oyunuz hayırlı olsun” şeklinde bir açıklamada bulundu. Röportajın devamı ise beklenmedik bir durum nedeniyle kesildi.

TÜRKÇE BİLMEYEN SEÇMEN CANLI YAYINDA RÖPORTAJA KATILDI

Kabinde oyunu kullanan kişi yabancı uyruklu çıktı. Arapça konuşmaya başlayan seçmenin söyledikleri anlaşılmadı, bu sırada muhabirin çaresizliği kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Söz konusu video yeniden sosyal medyada yeniden gündem olurken "İşte onun da 1 oy hakkı var, benim de 1 oy hakkım var" diyen vatandaşlar "bu bir haksızlık" diyerek bu anlara tepki gösterdi.

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