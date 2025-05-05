Bu ülkede saatler tersine dönüyor! Bakın neyin işareti

Bolivya’nın başkenti La Paz’daki kongre binasının saatinde, ibreler artık alışılmadık bir şekilde sola, yani ters yöne döndürdü. Bu değişim, Bolivya hükümetinin “Güneyin Saati” olarak adlandırdığı sembolik bir hareket. Amaç, ülkenin Güney Yarımküre’deki konumunu vurgulamak, yerli Aymara ve Quechua halklarının kültürel mirasını yüceltmek ve sömürgeci normlara meydan okumak. Ancak bu girişim, hem yerel halk hem de uluslararası uzmanlar arasında tartışmalara yol açtı.

Bilim insanları, saatin ters dönmesinin astronomik temellerini incelerken, antropologlar ve tarihçiler, bu değişimin kültürel ve politik etkilerini değerlendirdi.

GÜNEYİN SAATİ: BİR KÜLTÜREL İSYAN

Bolivya Dışişleri Bakanı David Choquehuanca, 2014’te saatin tersine çevrilmesini duyururken, “Saat neden hep aynı yöne dönsün? Neden her zaman itaat edelim? Neden farklı düşünmeyelim?” demişti. Choquehuanca, bu değişimin Bolivyalıların yerli köklerini yeniden keşfetmelerine ve kuzey merkezli normları sorgulamalarına olanak sağlayacağını savundu.

Saatin rakamları ters çevrildi ve ibreler, geleneksel saat yönünün aksine, sola doğru hareket etmeye başladı.

Bolivya Kongresi Başkanı Marcelo Elio, bu değişikliği “halkın sömürgesizleştirilmesinin açık bir ifadesi” olarak nitelendirdi.

Bolivya’nın bu adımı, Evo Morales’in 2005’te ülkenin ilk yerli başkanı seçilmesinden bu yana devam eden sömürgecilik karşıtı politikaların bir parçası. Morales hükümeti, yerli inançları Hıristiyanlıkla eşit statüye yükseltmek gibi adımlarla kültürel kimliği güçlendirmeye çalıştı.

The Guardian’a göre, tersine dönen saat, Bolivya’nın 1879’da Şili’ye kaybettiği kıyı topraklarını simgeleyen harita şeklindeki hediye saatlerle birlikte, G77 zirvesinde yabancı delegasyonlara sunuldu.

BİLİMSEL TEMELLER: GÜNEŞ SAATİ VE YARIMKÜRELER

Saatin ters dönmesinin ardında, Güney Yarımküre’deki güneş saati hareketleri yattı. The Guardian’ın aktardığına göre, kuzey yarımkürede güneş saatinin gölgesi saat yönünde (sağa) hareket ederken, güney yarımkürede bu hareket ters yönde, yani sola doğru gerçekleşti. Bu, modern saatlerin kuzey yarımküre odaklı bir tasarım mirası taşıdığını gösterdi.

Oslo Üniversitesi’nde matematik ve öğretmen eğitimi profesörü Dr. Helmer Aslaksen, Bolivya’nın yakınında, ekvatora yakın konumu nedeniyle güneş saati gölgelerinin yılın büyük kısmında sola hareket ettiğini, ancak birkaç ay boyunca sağa dönebildiğini belirterek, “La Paz’da güneş saatinin gölgesi, yılın çoğunda ters yönde hareket eder, ancak ekvatora yakınlık nedeniyle bu durum yıl boyunca sabit değil” dedi.

Queens College, CUNY’den antropolog ve zaman araştırmacısı Dr. Kevin Birth, saatin ters dönmesinin sömürgecilik tarihine bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, “Saatler, kuzey yarımkürede geliştirilen mekanik aletlerdir ve güneş saati hareketlerini taklit eder. Bolivya’nın bu adımı, zamanın evrensel olmadığını ve kültürel bir yapı olduğunu hatırlatıyor” dedi. Birth, saatin ters dönmesinin sadece sembolik olmadığını, aynı zamanda zaman algısını şekillendirme çabası olduğunu ekledi:

“Her saat, zaman hakkında bir tartışmaya katılır ve insanların zamanı nasıl düşündüğünü etkiler.”

YERLİ KÜLTÜRÜNDE ZAMAN: GEÇMİŞ ÖNDE, GELECEK ARKADA

Bolivya’nın Aymara ve Quechua halkları, zamanı Batı’dan farklı bir şekilde algıladı. Amusing Planet’in aktardığına göre, bu topluluklar geçmişi önde, geleceği ise arkada görüyor; çünkü geçmiş bilinir ve görülür, gelecek ise belirsiz.

Antropolog Dr. Amy McCart, bu algının saatin ters dönmesiyle uyumlu olduğunu belirterek, “Aymara kültüründe, zaman lineer bir ilerleme değil, döngüsel bir süreçtir. Tersine dönen saat, bu dünya görüşünü yansıtıyor ve Batı’nın lineer zaman anlayışına meydan okuyor” dedi.

Bu kültürel perspektif, saatin sembolik önemini artırdı. Ancak, yerel halk arasında görüşler bölünmüş durumda.

La Paz’daki Murillo Meydanı’nda ayakkabı boyacılığı yapan Franz Galarza, “Bu kötü bir fikir. Eğer ülkenin farklı bir yöne gittiğini söylemek istiyorlarsa, bunu netleştirmeliler. Meydandan geçenler bunun bir hata olduğunu düşünüyor” dedi.

Öte yandan, sanatçı German Quispe Mamani, saatin Bolivya’nın güney kimliğini güçlendirdiğini savundu: “Bu, bizim kimliğimizin bir yansıması.”

TARTIŞMALAR VE ELEŞTİRİLER

Saatin ters dönmesi, Bolivya’da ve uluslararası alanda tartışmalara yol açtı. Muhalefet milletvekili Norma Pierola, hükümeti “evrensel zaman yasalarını değiştirmeye çalışmakla” suçladı ve değişikliği “saçma” buldu. Eski Aymara kökenli Başkan Yardımcısı Victor Hugo Cardenas, saatin kültürel bir geleneği siyasi amaçlar için abarttığını belirtti:

“Aymara halkı, toplantılarda ters yönde selamlaşır, ama bu değişikliği gülünç bir seviyeye taşımak gereksiz.”

Uluslararası alanda ise, uzmanlar saatin sembolik gücünü kabul etse de, pratik etkilerini sorguladı.

Londra Üniversitesi’nden tarihçi Dr. James Dunkerley, Bolivya’nın bu hareketinin Latin Amerika’daki sömürgecilik karşıtı dalganın bir parçası olduğunu söyleyerek, “Morales hükümeti, semboller üzerinden ulusal kimliği yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak bu tür jestler, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede sınırlı bir etkiye sahip” dedi.

KÜRESEL ETKİ VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ

Bolivya’nın tersine dönen saati, zaman algısı üzerine küresel bir tartışma başlattı. NPR’ye göre, hükümet tüm kamu kurumlarındaki saatleri tersine çevirmeyi düşündü, ancak bu plan halka zorunlu kılınmadı.

UNESCO’nun kültürel miras uzmanı Dr. Cristina Irimie, saatin kültürel bir miras olarak korunması gerektiğini savundu:

“Bu saat, sadece bir zaman ölçer değil, aynı zamanda Bolivya’nın yerli kimliğinin bir ifadesi. Küresel miras listesine alınabilir.”

Bilimsel açıdan, tersine dönen saat, zamanın kültürel ve coğrafi bir yapı olduğunu hatırlatıyor. Dr. Birth, “Bolivya, bize zamanın evrensel olmadığını gösteriyor. Saatler, kültürel bir anlatının ürünüdür ve bu anlatıyı değiştirmek, kimliği yeniden tanımlamanın bir yoludur” dedi. Ancak, Aslaksen, ekvatora yakın bölgelerde güneş saati hareketlerinin karışıklığı nedeniyle, saatin bilimsel bir doğruluktan çok sembolik bir jest olduğunu ekledi.

ZİYARETÇİLER İÇİN LA PAZ: TERS SAATİ KEŞFETMEK

La Paz, sadece tersine dönen saatiyle değil, aynı zamanda zengin kültürel dokusuyla da turistleri çekti. Murillo Meydanı’ndaki kongre binası, ziyaretçilerin bu eşsiz saati görebileceği bir nokta.

Visit Bolivia’ya göre, La Paz, 1.2 milyon turisti ağırladı ve ters saat, şehrin en çok konuşulan simgelerinden biri haline geldi. Ayrıca, Salar de Uyuni tuz düzlükleri ve Tiwanaku antik kenti gibi destinasyonlar, Bolivya’yı kültürel bir hazine haline getirdi.

ZAMANI YENİDEN TANIMLAMAK

Bolivya’nın tersine dönen saati, sadece bir mekanik değişim değil, aynı zamanda bir kimlik ve bağımsızlık beyanı. Güney Yarımküre’nin gölgesinde şekillenen bu hareket, sömürgecilik mirasına meydan okuyor ve yerli halkların sesini yükseltti. Ancak, saatin mesajı, hem yerel hem de küresel düzeyde tartışılmaya devam ediyor.

Dr. McCart, “Bolivya, bize zamanın sadece bir ölçüm değil, aynı zamanda bir hikaye olduğunu hatırlatıyor. Ve bu hikaye, kimin anlattığına bağlı olarak değişir” dedi.