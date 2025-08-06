Bu ünlü kim? Fotoğraftaki çocuk şimdi Devlet Tiyatroları’nın başında!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu ünlü kim? Fotoğraftaki çocuk şimdi Devlet Tiyatroları’nın başında!

Bazıları hemen fark ediyor, bazıları ise tahmin etmekte güçlük çekiyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan ünlüler, paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor.

Çocukluk fotoğrafları paylaşma modası sosyal medyada hâlâ popüler.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-25.jpg

Oyuncular ve şarkıcılar, geçmişten anılarını takipçileriyle buluşturuyor.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-24.jpg

Bu isimlerden biri, şu anda 58 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-19.jpg

Fotoğraftaki erkek çocuğun, günümüzün Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Karadağlı olduğu öğrenilince hayranları şaşkınlıklarını saklayamadı.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-21.jpg

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. 24 Mayıs 1967’de Ankara’da doğdu.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-23.jpg

Özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Taş Fırın Erkeği Haluk” rolüyle tanındı. Azeri kökenli sanatçı, 11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

Tamer Karadağlı'dan gündemi sarsacak Gezi Parkı itirafı! Tüm gözler ona çevrilmişti... İstifa edecek mi?Tamer Karadağlı'dan gündemi sarsacak Gezi Parkı itirafı! Tüm gözler ona çevrilmişti... İstifa edecek mi?

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-2.jpg

Ankara doğumlu Karadağlı’nın ailesi, Kars’ın Sarıkamış ilçesinden Azeri kökenlidir. Çocukken ailesiyle ABD’ye taşındı, ilkokula orada başladı.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-3.jpg

Türkiye’ye dönünce TED Ankara Koleji’nde okudu, lise için tekrar ABD’ye gitti. 18 yaşında Türkiye’ye kesin dönüş yapıp Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-4.jpg

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Lisede Shakespeare’in “Kuru Gürültü” oyununu Türkçe ve İngilizce oynayarak tiyatroya olan tutkusunu keşfetti.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-5.jpg

1992’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda “Uyarca” ile profesyonel oldu. “Cahide”, “Fehim Paşa Konağı”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” gibi oyunlarda yer aldı. 2025’te “Dracula: Bir Dehşet Komedisi”nde Kont Dracula’yı oynadı.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-6.jpg

1993’te “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolüyle dikkat çekti. 2002-2019 arasında “Çocuklar Duymasın”da Haluk karakteriyle büyük ün kazandı. “Şaşıfelek Çıkmazı”, “Yağmur Zamanı”, “Yüz Bin Kibrit” diğer dizilerindendir.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-8.jpg

“Beyza’nın Kadınları” (2005), “Süper Türk” (2012), “Pamuk Prens” (2016) filmlerinde oynadı. 2012’de “Süper Türk” filmini yönetti.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-9.jpg

Robert De Niro, Al Pacino, George Clooney gibi yıldızları seslendirdi. Sekiz farklı İngilizce lehçesini konuşabildiği biliniyor.

Tamer Karadağlı "Yılın Başarılı Bürokratı" seçildiTamer Karadağlı "Yılın Başarılı Bürokratı" seçildi

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-10.jpg

“Çocuklar Duymasın”, Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olup Karadağlı’nın ününü pekiştirdi.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-11.jpg

2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanarak tiyatroda önemli bir yönetim görevi üstlendi.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-12.jpg

2002’de Arzu Balkan ile evlendi, 2006’da kızları Zeyno doğdu. Çift, 2007’de ayrıldı. Zeyno, piyano sanatçısı olma yolunda ilerliyor.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-13.jpg

2021’de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile ilişkisi konuşuldu.

Tamer Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Erdal Beşikçioğlu'ndan yanıt geldi! "20 yıldır gerileme dönemi yaşıyor”Tamer Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözlerine Erdal Beşikçioğlu'ndan yanıt geldi! "20 yıldır gerileme dönemi yaşıyor”

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-14.jpg

Karadağlı, siyasi görüşleri ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geldi. 2023’te Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’ın ödül konuşmasını kesmesi tartışma yarattı.

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-15.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-16.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-17.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-18.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-20.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-22.jpg

Tamer Karadağlı gündemdeyken usta oyuncu Selçuk Yöntem isyan etti! "Yazıklar olsun"Tamer Karadağlı gündemdeyken usta oyuncu Selçuk Yöntem isyan etti! "Yazıklar olsun"

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-26.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-27.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-28.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-29.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-30.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-31.jpg

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-32.jpg

Tamer Karadağlı’ya müfettiş şoku! Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştuTamer Karadağlı’ya müfettiş şoku! Hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu

bu-unlu-kim-fotograftaki-cocuk-simdi-devlet-tiyatrolarinin-basinda-yenicag-33.jpg

Son Haberler
Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı yemin etti
Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı yemin etti
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! (6 Ağustos 2025)
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor! (6 Ağustos 2025)
Diploma yetmezmiş gibi bir skandal daha patlak verdi! Oluk oluk vatandaşlık dağıtmışlar…
Diploma yetmezmiş gibi bir skandal daha patlak verdi! Oluk oluk vatandaşlık dağıtmışlar…
Yaz aylarının vazgeçilmezi su sporlarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Yaz aylarının vazgeçilmezi su sporlarıyla ilgili uzmanlardan kritik uyarılar
Artvin'de gece yarısı faciadan dönüldü! Muhtarın evi kül oldu
Artvin'de gece yarısı faciadan dönüldü! Muhtarın evi kül oldu