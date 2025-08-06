Bu ünlü kim? Fotoğraftaki çocuk şimdi Devlet Tiyatroları’nın başında!

Çocukluk fotoğrafları paylaşma modası sosyal medyada hâlâ popüler.

Oyuncular ve şarkıcılar, geçmişten anılarını takipçileriyle buluşturuyor.

Bu isimlerden biri, şu anda 58 yaşında olan ünlü bir sanatçı. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Fotoğraftaki erkek çocuğun, günümüzün Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Tamer Karadağlı olduğu öğrenilince hayranları şaşkınlıklarını saklayamadı.

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. 24 Mayıs 1967’de Ankara’da doğdu.

Özellikle “Çocuklar Duymasın” dizisindeki “Taş Fırın Erkeği Haluk” rolüyle tanındı. Azeri kökenli sanatçı, 11 Ağustos 2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.

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Ankara doğumlu Karadağlı’nın ailesi, Kars’ın Sarıkamış ilçesinden Azeri kökenlidir. Çocukken ailesiyle ABD’ye taşındı, ilkokula orada başladı.

Türkiye’ye dönünce TED Ankara Koleji’nde okudu, lise için tekrar ABD’ye gitti. 18 yaşında Türkiye’ye kesin dönüş yapıp Çankaya Lisesi’nden mezun oldu.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Lisede Shakespeare’in “Kuru Gürültü” oyununu Türkçe ve İngilizce oynayarak tiyatroya olan tutkusunu keşfetti.

1992’de Ankara Devlet Tiyatrosu’nda “Uyarca” ile profesyonel oldu. “Cahide”, “Fehim Paşa Konağı”, “Bir Yaz Gecesi Rüyası” gibi oyunlarda yer aldı. 2025’te “Dracula: Bir Dehşet Komedisi”nde Kont Dracula’yı oynadı.

1993’te “Ferhunde Hanımlar” dizisinde Dr. Selçuk rolüyle dikkat çekti. 2002-2019 arasında “Çocuklar Duymasın”da Haluk karakteriyle büyük ün kazandı. “Şaşıfelek Çıkmazı”, “Yağmur Zamanı”, “Yüz Bin Kibrit” diğer dizilerindendir.

“Beyza’nın Kadınları” (2005), “Süper Türk” (2012), “Pamuk Prens” (2016) filmlerinde oynadı. 2012’de “Süper Türk” filmini yönetti.

Robert De Niro, Al Pacino, George Clooney gibi yıldızları seslendirdi. Sekiz farklı İngilizce lehçesini konuşabildiği biliniyor.

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“Çocuklar Duymasın”, Türkiye’nin en uzun soluklu dizilerinden biri olup Karadağlı’nın ününü pekiştirdi.

2023’te Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanarak tiyatroda önemli bir yönetim görevi üstlendi.

2002’de Arzu Balkan ile evlendi, 2006’da kızları Zeyno doğdu. Çift, 2007’de ayrıldı. Zeyno, piyano sanatçısı olma yolunda ilerliyor.

2021’de kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız ile ilişkisi konuşuldu.

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Karadağlı, siyasi görüşleri ve açıklamalarıyla zaman zaman gündeme geldi. 2023’te Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’ın ödül konuşmasını kesmesi tartışma yarattı.

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