Bu ünlüyü tanıdınız mı? Memurluk yıllarının fotoğrafını paylaştı

Pop müziğin önemli isimlerinden Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabında yıllar öncesine ait siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Yıldız Parkı içindeki Yıldız Porselen’de devlet memuru olarak görev yaptığını açıkladı.

Aldinç, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra dört yıl boyunca Yıldız Porselen’de, önce stajyer öğrenci, ardından desinatör olarak çalıştığını belirtti.

Paylaştığı fotoğrafta, bir porselen tabak ile birlikte poz verdiği görüldü. O dönemde seramik üzerine serbest çalışmalar yaptıklarını ve klasik şablonlu işlerin de arada yapıldığını ifade etti.

"SAÇLARIMI 'ASLAN BAŞI' ŞEKLİNDE KSTİRMİŞTİM"

Ayşegül Aldinç, o dönemdeki kısa saç imajını da hatırlatarak, Eurovision'dan döndüğü yıl saçlarını kestiğini anlattı. "O dönemde 'Aslan Başı' adı verilen kısa saç modeli modaydı. Ancak saçlarımı tamamen kestirdim. O yıllarda böyle bir moda vardı, ama ismi neden bu şekilde konmuş bilemiyorum. Saçlarımla ilgili yorumlar ise çeşitliydi; kimileri uzun yazdığımı, kimileri ise yazmanın bizim geleneksel işimiz olduğunu ifade etti. Ben ise ikinci görüşü tercih ediyorum çünkü yazmak bizde bir tür ata sporu" dedi.

AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?

Ayşegül Aldinç, 1957 doğumlu ünlü Türk pop müziği sanatçısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Türkiye'nin önemli pop müziği isimlerinden biri olarak tanınır. Aldinç, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almış ve ilk profesyonel deneyimlerini seramik ve porselen alanında kazanmıştır.

1980'lerin başında müzik kariyerine adım attı.

Oyunculuk kariyerine de adım attı ve çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Sinema ve televizyon projelerinde, yetenekli bir oyuncu olarak dikkat çekti.

Ayşegül Aldinç, Türk müziğinde kalıcı bir etki bırakmış ve sanatıyla birçok kişi tarafından sevilmiştir.