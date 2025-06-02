Bu ürünlerde iade hakkı yeniden kazanıldı! Tüketicilere müjdeli haber

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığının açıklanması üzerine Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin; Danıştay'a dava açmıştı.

Davanın tüketicinin lehine sonuçlandığını aktaran Başkan Şahin; "Daha önce Kayseri Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaparak Ticaret Bakanlığı tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü'nün uzaktan satışlarla ilgili yapmayı düşündüğü değişikliklerle ilgili Danıştay'a itirazda bulunduk. Yapılmak istenen bir şey vardı, biz de Tüketici Kanunu'nun ruhuna uymayan bu değişikliğin kesinlikle yürürlüğe girmemesini söyledik. Yapılmak istenen şuydu; uzaktan satışlarda tüketicinin vazgeçme hakları vardır. Bu haklarla alakalı kısıtlamaya gidilmesi.

Cep telefonu, akıllı saat, tableti bilgisayar satışlarında vazgeçme hakkı kaldırılacaktı. Bize oyuncak da gelse, bozuk da gelse, vaat edilen ürün gelmese bile vazgeçme hakkımız kalkıyor. Yani satanı hizaya çekme değil de tüketiciyi hizaya çekmek gibi bir mantık. Vazgeçme hakkımız olan ürünlerde de vazgeçtiğimiz zaman kargo parasını tüketici ödeyecekmiş.

Dedik ki; bu Tüketici Kanunu'na aykırı, bunu yapamazsınız. Danıştay'a dava açtık ve geçtiğimiz hafta itibariyle bakanlık bunu geri çektiğini duyurdu. Tüketicinin fendi, e-ticaret lobisini yendi. Burada kargocuları zengin etmeye dönük ya da özellikle suistimal eden satıcıların keyfine göre iş yapması engellendi. Bu dava sonucunda tüketicinin hakkı yenmemeye devam edecek, tüketici yine aynı şekilde vazgeçme haklarına sahip olacak, kargo bedelini kendisi ödemeyecek" dedi.

Dava sürecini aktaran Avukat Kerim Bahadır Ertaş ise; "İki ana gündem üzerine durmuştuk; birincisi iade edilen mallara ilişkin kargo ücretini vatandaş ödemesin. Muradımıza erdik. Diğeri ise kişilerin cayma hakkını kullanamayacağı ifadelerin ortadan kaldırılmasını istemiştik. Kısmi olarak muradımıza erdik, kalan maddelere ilişkin yargı safhası devam etmekte" ifadelerini kullandı.