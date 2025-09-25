Bu ürünleri kullanmak kansere yol açıyor! Uzmanı uyardı

Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kader Uğur, endokrin bozucu kimyasalların insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

''BAZI KANSERLERE YOL AÇABİLİYOR.''



Çevre kirliliği ve sanayileşmenin etkisiyle havanın, suyun ve toprağın kirlenmeye devam ettiğini aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kader Uğur, "Modern yaşamın hemen her alanında karşımıza çıkan endokrin bozucu kimyasallar vücudun hormonal dengesini değiştiriyor. Bu durum, tip 2 diyabet, obezite, kalp-damar hastalıkları ve bazı kanserlere yol açabiliyor.

Günlük yaşamda kullanılan mutfak eşyalarından kişisel bakım ürünlerine, gıdalardan oyuncaklara, plastik şişelerden kıyafetlere kadar pek çok üründe bu kimyasallarla karşılaşmamız mümkün. Bunları tamamen hayatımızdan çıkarmanın zor olduğunu ancak alınacak önlemlerle risk azaltılabilir. Plastik yerine cam, su geçirmeyen kumaşlar yerine doğal kumaşlar tercih edilmeli. Evler her gün havalandırılmalı, teflon yerine çelik tencere ve tava kullanılmalı, paketli gıdalar yerine de doğal ürünler seçilmelidir. Özellikle gebe kadınlar ve çocukların yüksek risk grubundadır. Endokrin bozucu kimyasalları azaltmaya yönelik küresel farkındalık çalışmalarının artırılması gerekiyor" diye konuştu.