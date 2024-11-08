Bu ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak için taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor.

8 Kasım 2024 tarihinden itibaren Bakanlığın duyurduğu verilere göre taklit veya tağşiş yapılmış ürünlerin sayısı 737'ye ulaştı. Öte yandan sağlığa zararlı olabilecek, bozulmuş veya içeriği değiştirilmiş gıda sayısı 132 olarak tespit edildi. Güncel listede kıyma, baharat, tereyağı gibi birçok üründe bulunmaması gereken maddeler, bitkisel yağ, kanatlı eti, sakatat ve domuz eti gibi içeriklerle karşılaşıldı. Bu hileli ürünler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde riske atıyor.

BAKANLIK TAKLİT VE SAHTECİLİĞE "DUR" DİYOR

Bakanlık, gıda güvenliği ile ilgili denetimlerini artırarak tüketicilere güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üstünden güncel ifşa listesini sunuyor. Listede gıda boyası içeren ürünler, düşük yağ oranına sahip çiğ süt, soya ve nişasta katkılı ürünler gibi yasaklı içerikler de yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığına yönelik bu tehditlerin sürekli izlendiğine dikkat çekiyor ve tüketicilere güvenli gıda tüketimi için düzenli olarak ifşa listesini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Tost peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edilirken, zeytinyağlarına ise tohum yağı ve içerisine daha düşük kaliteli zeytinyağının karıştırıldığı belirlendi.

İşte 8 Kasım 2024 itibarıyla taklit ve tağşiş yapılan ürünler…