Bu ürünleri sakın evinize sokmayın! Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini devam ettiriyor. İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor.

3 ÇOCUK ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık son duyurusunu 13 Haziran tarihinde gerçekleştirdi. 3 çocuk ürününü daha ifşa eden bakanlık, piyasadan toplatılmasına karar verdi.

YASAKLANMA NEDENLERİ AÇIKLANDI

"Tommy Life Kids" markasına ait çocu0k eşofmanının ve "Yavrucak Girls" marka çocuk polarının kordon boyunda sorun bulundu. Her iki ürünün de güvensizlik nedeni, "Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri özelliklerinden 'kalır' sonuç almıştır." olarak açıklandı.

Ayrıca "Miki mini küpe kolye ucu çelik set" olarak tanımlanan bir çocuk takısı da nikel testinden kalır sonuç aldığı belirtildi.