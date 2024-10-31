Bu ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bu ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etti. Zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sahtecilik tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız devam ettiriyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

Son yapılan testlerde zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

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