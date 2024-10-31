Bu ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerini aralıksız devam ettiriyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla devam ediyor.

Son yapılan testlerde zeytinyağı, sumak, kebap, tereyağı, kekik, pul biber gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.