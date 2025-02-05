Bu ürünleri sakın evinize sokmayın. Bakanlık açıkladı

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını etkileyen ürünlere karşı denetimlerini devam ettiriyor. Gerçekleştirilen denetimler sonrasında riskli bulunan ürünlerin piyasaya arzı yasaklanıyor.

4 ÇOCUK ÜRÜNÜ RİSKLİ BULUNDU

Bakanlık 4-5 Şubat tarihleri arasında 4 ürün için daha piyasadan toplatma kararı verdi. 2'si giyim, 2'si oyuncak olmak üzere 4 ürün insan sağlığını etkileyecek nitelikle görüldü.

OK VE BONCUK ATAN TABANCA YASAKLANDI

"Ok Atan Tabanca" olarak piyasaya sürülen oyuncağın "yaralanma" riski bulunması sebebiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi. Bakanlık ürünün güvensizlik sebebini "Ts En 71-1 standardın 4.17 maddesi gereklerini karşıladığından yaralanma riski bulunmaktadır" olarak açıkladı.

"Boncuk atan silah" olarak piyasaya sürülen oyuncakta yasaklandı. Bakanlık oyuncakta yaralanma riski bulunduğunu ifade etti.

ÇOCUK ELBİSESİ VE BEBEK ZIBINI DA TOPLATILIYOR

"Le Mabellle" marka çocuk pul payetli kız çocuk elbisesinin de kordonu sorunlu görüldü."Ürünün boyun bölgesinde serbest uçlu fonksiyonel kordon bulunmaktadır." Diye belirtilen ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

"Mini Pakel" marka bebek zıbını da gerçekleştirilen analizlerde "serbest nikel" kısmından kalır not aldığı için yasaklandı.