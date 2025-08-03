Bu ürünü evinize sokarken dikkat! Acil toplatılma kararı verildi

Almanya’nın resmi gıda güvenliği portalı lebensmittelwarnung.de üzerinden yayımlanan uyarıya göre, geri çağırma işlemi 800 gramlık paketlerde satışa sunulan Yörükoglu Popcorn-Mais ürününe yönelik. Söz konusu ürünün son tüketim tarihi 20 Eylül 2026 olarak kaydedildi. Analiz raporlarına göre, bu partiye ait mısırlarda aflatoksin miktarı sınır değerlerin oldukça üstünde çıktı.

Aflatoksin, bazı küf türleri tarafından doğal yolla üretilen son derece toksik bir maddedir ve özellikle tahıllarda ortaya çıkabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu maddeyi en tehlikeli kanserojenler arasında sınıflandırıyor. Uzmanlar, aflatoksinin karaciğer başta olmak üzere böbrek ve üreme sistemi üzerinde ciddi tahribatlar oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu toksin yüksek ısıda pişirme ya da fırınlama ile etkisiz hale getirilemiyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLERİN BİLGİLERİ

Marka: Yörükoglu Popcorn-Mais

Üretici: Natur Food GmbH (Rechtenbacher Hohl 7, 35398 Gießen)

Ambalaj: 800 gram

Son tüketim tarihi: 20.09.2026

Satıldığı bölgeler: Baden-Württemberg, Bavyera, Hessen, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz ve Saarland.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

Ürünü piyasaya süren Natur Food GmbH, tüketicilere “ürünü kesinlikle tüketmeyin” uyarısında bulundu. Firma, ürünü satın alanların fiş ibraz etmeksizin ürünleri satış noktalarına iade edebileceğini ve ödemelerinin tam olarak geri yapılacağını açıkladı.

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) de konuyla ilgili açıklama yaparak, aflatoksinlerin uzun süreli maruziyetlerde ciddi ve kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu maddenin geçmişte bazı çikolata ve balık ürünlerinde de tespit edildiği belirtilerek, tüketicilerin benzer ürünleri satın alırken içerik etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.