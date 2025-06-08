Bu uygulamalar hesabınızdaki tüm parayı boşaltıyor! Telefon kullananlar dikkat

Mobil güvenlik uzmanları, Android kullanıcılarını yakından ilgilendiren ciddi bir tehdidi gün yüzüne çıkardı. Google Play Store’da yer alan bazı uygulamaların, kullanıcıların farkına bile varmadan kişisel bilgilerini ele geçirdiği ve dijital cüzdanlarındaki kripto varlıkları hedef aldığı belirlendi. Android işletim sisteminin uygulama mağazası olan Play Store’da bulunan bu zararlı yazılımlar, Google’ın “Play Protect” adlı güvenlik sistemi tarafından bile tespit edilemedi.

KRİPTO CÜZDANLARINI BOŞALTABİLİYORLAR

Siber güvenlik firması Cyble, yaptığı araştırmalarda kripto para yatırımcılarını hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık operasyonunu ortaya çıkardı. Söz konusu uygulamalar, cihazlara yüklendikten sonra kullanıcıyı sahte bir internet sitesine yönlendiriyor. Burada, dijital cüzdanlara erişim sağlayan ve son derece hassas olan “mnemonic phrase” yani anımsatıcı ifadeler talep ediliyor. Kullanıcı bu bilgileri paylaştığında ise kripto varlıklar dolandırıcıların eline geçiyor.

Ayrıca bu kötü amaçlı yazılımlar, kendilerini tanınmış kripto cüzdan uygulamalarının kopyası gibi göstererek kullanıcıları kandırıyor. PancakeSwap, SushiSwap ve Hyperliquid gibi popüler platformların isimleri kullanılarak sahte uygulamalar geliştiriliyor.

Cyble’ın tespitlerine göre bu dolandırıcılık faaliyetleri sadece birkaç uygulamayla sınırlı değil. Sistemli bir kimlik avı ağı kuran dolandırıcılar, 50’den fazla alan adı üzerinden kurdukları sahte sitelerle kullanıcıları tuzağa düşürüyor.

BU UYGULAMALARI HEMEN SİLİN

Uzmanlar, aşağıda yer alan 9 uygulamanın özellikle riskli olduğunu ve cihazlardan derhal silinmesi gerektiğini belirtiyor:

Pancake Swap

Suite Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

OpenOcean Exchange

Meteora Exchange

SushiSwap

Harvest Finance Blog

Bu uygulamalardan herhangi biri telefonunuzda yüklüyse, zaman kaybetmeden silmeniz öneriliyor. Ayrıca, dijital cüzdanlarınıza dair hiçbir özel bilgiyi uygulamalar aracılığıyla paylaşmamanız büyük önem taşıyor.