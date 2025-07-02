Bu uygulamayı telefonunuzdan hemen silin: Binlerce kişinin verileri ifşa edildi

Binlerce kişinin telefonlarını gizlice izlediği iddia edilen Catwatchful adlı casus yazılımının, güvenlik açıkları nedeniyle kullanıcı ve mağdur verilerini ifşa ettiği belirlendi. Uygulamanın çocuk takip programı maskesi altında çalıştığı ancak aslında ebeveynler, eşler veya partnerler tarafından kişisel verileri ele geçirmek için kullanıldığı ortaya çıktı.

CASUS YAZILIMIN TEHLİKELİ YÜZÜ

Catwatchful, kendini "gizli ve tespit edilemez" olarak lanse eden bir çocuk izleme uygulaması kılığında faaliyet gösteriyor. Ancak gerçekte, mağdurun telefonundaki fotoğraf, mesaj ve gerçek zamanlı konum verileri gibi tüm özel içerikleri, uygulamayı yükleyen kişinin görüntüleyebileceği bir panoya yüklüyor. Uygulama, telefonun mikrofonundan canlı ortam sesine uzaktan erişim sağlayabiliyor, ayrıca ön ve arka kameraları da kullanabiliyor. Uygulama mağazalarından yasaklanan bu tür casus yazılımlar, bir kişinin telefonuna fiziksel erişimi olan kişiler tarafından indirilip yükleniyor. Bu nedenle, eşlerin ve romantik partnerlerin rızaları dışında gözetlenmesini kolaylaştırdığı için genellikle "stalkerware" veya "spouseware" olarak adlandırılıyor ve yasa dışı kabul ediliyor.

KİMLER ETKİLENDİ?

Siber güvenlik araştırmacısı Eric Daigle tarafından ortaya çıkarılan bu güvenlik açığı, Catwatchful müşterilerinin mağdurların telefonlarından çalınan verilere erişmek için kullandıkları e-posta adresleri ve düz metin parolaları da dahil olmak üzere uygulamanın tüm veri tabanını ifşa etti. 2025 Haziran'ının başlarına ait veri tabanının bir kopyasına göre, Catwatchful'un 62.000'den fazla müşterisinin e-posta adresi ve parolası ile 26.000 kurban cihazdan alınan telefon verisi bulunuyor. Etkilenen cihazların çoğu sırasıyla Meksika, Kolombiya, Hindistan, Peru, Arjantin, Ekvador ve Bolivya'da yer alıyor. Bazı kayıtların 2018'e kadar uzandığı da gelen bilgiler arasında.

OPERASYONUN YÖNETİCİSİ DEŞİFRE OLDU

Catwatchful veri tabanı, casus yazılım operasyonunun yöneticisi olarak Uruguay merkezli geliştirici Omar Soca Charcov'un kimliğini de ortaya çıkardı. Charcov'un kişisel e-posta adresi, LinkedIn sayfasında da yer alan aynı e-posta adresi olması ve yönetici e-posta adresini kişisel hesabının parola kurtarma adresi olarak yapılandırması, Charcov'u doğrudan Catwatchful operasyonuyla ilişkilendiriyor.

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GOOGLE'IN ROLÜ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Güvenlik araştırmacısı Daigle, Catwatchful'un özel yapım bir API kullandığını ve bu API'nin Google'ın web ve mobil geliştirme platformu Firebase'i kurbanın çalınan telefon verilerini barındırmak ve depolamak için kullandığını belirtti. Daigle, API'nin kimlik doğrulaması gerektirmediğini, bu durumun da internetteki herhangi birinin Catwatchful kullanıcı veri tabanıyla giriş yapmaya gerek kalmadan etkileşime girmesine olanak tanıdığını ifade etti. TechCrunch'ın iletişime geçmesinin ardından, Catwatchful API'sini barındıran web şirketi, casus yazılım geliştiricisinin hesabını askıya aldı ancak API daha sonra HostGator üzerinden tekrar aktif oldu.

TechCrunch'ın Catwatchful kötü amaçlı yazılımının kopyalarını Google'a iletmesinin ardından, Google, Android telefonları kötü amaçlı uygulamalar için tarayan güvenlik aracı Google Play Protect için yeni korumalar eklediğini açıkladı. Artık Google Play Protect, bir kullanıcının telefonunda Catwatchful casus yazılımını veya yükleyicisini tespit ettiğinde kullanıcıları uyaracak. Google, Firebase'in hizmet koşullarını ihlal edip etmediğini araştırdığını ve ihlal tespit edilirse gerekli adımların atılacağını belirtti.

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CATWATCHFUL CASUS YAZILIMI TELEFONDAN NASIL KALDIRILIR?

Catwatchful kendini "kaldırılamaz" olarak iddia etse de, uygulamayı etkilenen bir cihazdan tespit etme ve kaldırma yolları bulunuyor. Uygulamayı devre dışı bırakmanın, yükleyen kişiyi uyarabileceği göz önünde bulundurularak öncelikle bir güvenlik planı oluşturulması öneriliyor.

Android kullanıcıları, Catwatchful'u gizlenmiş olsa bile, Android telefon uygulamasının tuş takımına 543210 tuşlayıp arama düğmesine basarak tespit edebiliyorlar. Catwatchful yüklüyse, uygulama ekranda belirecektir. Bu kod, uygulamayı yükleyen kişinin gizlendikten sonra ayarlara tekrar erişimini sağlayan yerleşik bir arka kapı özelliğidir. Bu kod, herhangi biri tarafından uygulamanın yüklü olup olmadığını görmek için de kullanılabiliyor.

Genel bir rehber olarak, Android casus yazılımlarını kaldırma kılavuzları, yaygın telefon stalkerware türlerini tespit etmenize ve kaldırmanıza, ardından Android cihazınızı güvence altına almak için çeşitli ayarları etkinleştirmenize yardımcı olabilir.