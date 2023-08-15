Bu vatandaşı dinleyen ekonomist olur: Bilerek fakirleştirdiler

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Seçimlerden sonra üst üste gelen zamlar vatandaşların geçim derdiğini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in ve Merkez Bankası Başkanlığına Gaye Erkan’ın gelmesi sonrası faizler artmasına rağmen dolar ve euro kuru tarihin en yüksek seviyelerini gördü. Türk Lirası dünyada en fazla değer kaybeden para birimlerinden biri olurken akla gelen her ürüne üst üste zamlar geldi.

Sosyal medyada gündem olan bir sokak röportajında vatandaş iktidarın ekonomiyi nasıl batırdığını anlattı. Faizlerin tüm dünya ile aynı dönemde artması gerektiğinin altını çizen vatandaş dolar ve euro kurunun bilerek yükseltildiğini söyledi.

İktidarın vatandaşları bilerek fakirleştirdiğinin altını çizen vatandaş AKP’nin Türkleri umursamadığını vurguladı.

Muhalefete de sert eleştiriler yönelten vatandaşı dinleyenler “Bu vatandaşı dinleyen ekonomist olur” yorumu yaptı.