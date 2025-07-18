Daire fiyatına vazo! Santimi altın değerinde

Dorak Holding'in lokomotif şirketi Ata Turizm tarafından Kapadokya'da kurulan Venessa Seramik atölyesinde yaklaşık 4 ayda üretilen 150 santim boyundaki vazonun üzerinde 12 ayar altın kullandıklarını söyleyen Seramik Atölyesi yetkilisi Emin Merteşe "Bu ürünü üretmemiz yaklaşık dört ay sürüyor. Bu süre içerisinde 2 defa fırınlama aşaması var. Daha sonra çizimi boyaması ve tekrar fırın aşamalarından geçiyor. Bu ürünlerin üretilmesi çok zor ve riskli olduğu için profesyonel ustalar tarafından üretiliyor" dedi.

12 AYAR ALTIN KAPLAMA KULLANILMIŞ

Ürünler büyüdükçe işçilik ve kullanılan malzemenin de arttığını kaydeden Merteşe, 150 santim boyunda olan bu vazo için 12 ayar altın kaplama kullandıklarını belirtti. Öte yandan Emin Merteşe, kullanılan altın kaplamanın ürünü daha da değerli hale getirdiğini söyledi.

Türkiye'nin önde gelen seramik sanatçılarından Saim Kolhan'ın koleksiyonlarına ev sahipliği yapan atölye, aynı zamanda yerel ustaların sanatsal dokunuşlarıyla da zenginleşiyor; Ahmet Kahraman'ın dantel desenleri, Özgür Özer'in Hitit motifleri ve Mustafa Çakır'ın ipek desenleri, Venessa Seramik'e farklı estetik kimlikler kazandırıyor.

Özellikle Hitit motifleriyle hazırlanan tematik koleksiyonlarda geyik, keçi, ceylan ve fil figürleri gibi kadim semboller de yer alıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistler seramik atölyesinde seramik yapımını deneyimlerken, birbirinden ilginç koleksiyonları da yakından görme fırsatı buluyor.