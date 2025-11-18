YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bozüyük Belediyesi vatandaşlara 2025 yılı Emlak Vergileri ve Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi 2. taksit ödeme süresinin 1 Aralık 2025 Pazartesi günü sona ereceği, cezalı duruma düşülmemesi için bu tarihe kadar ödeme yapmaları gerektiği konusunda hatırlatmada bulundu.

Bozüyüklü vatandaşların vergi ödemelerini belediye hizmet binasındaki Belediye Veznesine hafta içi her gün ve 29 Kasım 2025 Cumartesi-30 Kasım 2025 Pazar tarihlerinde 08.30-16.50 saatleri arasında, 100. Yıl Çarşı Meydan Otopark çıkışı yanında Eminağa Caddesi numara 42’de bulunan vezneye hafta içi her gün 08.30-12.30 ile 13.30- 16.50 saatleri arasında, Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit yada kredi kartı ile 08.00-23.00 saatleri arasında ve Kapalı Pazar veznesine Salı ve Cumartesi günleri 08.30-12.30 ile 13.30- 16.45 saatleri arasında yapabilecekleri belirtildi.