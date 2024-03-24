Bu video Paris sokaklarında çekildi. Voleybolcu kızların başarısı. Milyarlık reklam verilse böyle tanıtım yapılamazdı

Fransa’nın başkenti Paris sokaklarında çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Fransız bir sokak sanatçısı dans ederken o anda yoldan geçen bir kişi kendisine eşlik etmeye başladı. Dansçı, kendisine eşlik eden kişiye nereli olduğunu sordu.

Birlikte dans ettiği kişinin Türk olduğunu anlayan dansçı önce şaşkınlığını gizleyemedi. Sonrasında ise müziği değiştirip ‘Erik Dalı’ şarkısını açtı. Sokak dansçısı, karşısındaki Türk genç ile birlikte ‘Erik Dalı’ oynadı.

ERİK DALINI TÜM DÜNYA FİLENİN SULTANLARI İLE SEVDİ

Sosyal medyada gündem olan videoda çalan ‘Erik Dalı’ şarkısını tüm dünya ‘Filenin Sultanları’ sayesinde tanıdı. Milli voleybolcular, kazandıkları maçlardan sonra ‘Erik Dalı’ şarkısı eşliğinde dans ediyordu. Sosyal medyada gündem olan videoya milli voleybolcuların başarıları ile gelen görüntülere dikkat çekilerek “Milyar liralık reklam verilse böyle tanıtım yapılamazdı” şeklinde yorum yapıldı.