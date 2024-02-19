Bu videoyu seyredip içinizden emeklilere sitem edebilirsiniz. 2 saatlik asgari ücret kazancınız ile Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD'de ne alabiliyorsunuz?

Gizem Ertürk
Bu videoyu seyredip içinizden emeklilere sitem edebilirsiniz. 2 saatlik asgari ücret kazancınız ile Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD'de ne alabiliyorsunuz?
Sosyal medyada bir fenomen Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD’de asgari ücretli çalışanların 2 saatlik kazancıyla marketten alabilecekleri ürünlerin videosunu çekti. Sonuçlar ise yine şaşırtmadı.

Hızla büyümeye devam eden ekonomik krizde vatandaşlar ay sonunu getirmek için canla başla çalışıyor. 2024’ün gelişiyle beraber zamlı maaşlar cebe bile giremeden buhar olup gidiyor.

Videoda ilk durak Türkiye oldu. Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir vatandaşın bir saatlik ücreti 75 TL, 2 saatlik 150 TL yapıyor. Türkiye’de yaşayan vatandaş 2 saatlik çalışma ücreti ile en ucuz market zincirinden beyaz peynir ve labne alabildi. Fenomen bu ürünlerin 2 saatlik ücretin tutarını biraz daha geçtiğini söyleyerek bu iki ürüne 267 TL verdiğini söyledi.

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İkinci durak İsviçre’den. İsviçre’de 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

1 Kg şeker

10 yumurta

Yarım kilo soğan

Ekmek

1 Kg süt

Yarım kilo zeytinyağı

1 Kg makarna

Yarım kilo muz

Kaşar peyniri

2 tane avakado

1 tane ananas

12’li kedi maması olarak sıraladı.

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Üçüncü durak ise Avusturalya’dan. Avusturalya’da 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

4’lü sandviç ekmeği

Yarım kilo tavuk göğsü

1 Lt. süt

1 Kg soğan

Yoğurt

5’li Pankek

Nutella

Diş macunu

Yarım kilo makarna

1 tane mango olarak sıralandı.

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Dördüncü durak ise ABD’den. ABD’de 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

Portakal suyu

Yumurta

Et

Domates

Ekmek

Makarna olarak sıralandı.

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Sosyal medyada paylaşılan bu videoda alım gücünün ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Maaşlardaki yükseklikten ziyade alım gücündeki yüksekliğin daha önemli olduğu gözler önüne seriliyor. Bir zamanlar tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’nin şimdi ki tablosu içler acısı.

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