Bu vitaminin eksikliğine karşı dikkat. Kalbinizi tehlikeye atmayın

CNN Türk’te yer alan habere göre; İç Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Betül Kaya, vitaminin bir canlının metabolizmasının düzgün çalışması için gerekli olan, az miktarda ihtiyaç duyulan organik bileşikler olduğunu dile getirerek vitamin eksikliğinin bireye etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Betül Kaya, “Yeterli ve dengeli beslenmemek, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, ilaçlar, parazitler, obezite cerrahileri mide ve bağırsağın vitamin emilimini bozan hastalıklara sebep olabilir. Bilinen 13 vitaminin eksikliği de vücutta bazı problemlere yol açabilir. Örneğin, A vitamini eksikliği gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemlerine yol açarken; B12 vitamini eksikliği kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi ve denge bozukluğuna sebep olabilir” sözlerini kullandı.

"VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR"

Bilinen 13 vitaminin olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kaya, hangi vitamin eksikliğinin hangi hastalıklara yol açabileceğini şu şekilde sıraladı:

A vitamini eksikliği: Gece körlüğü, göz kuruluğu, cilt ve mukoza problemleri.

B1 vitamin eksikliği: Beriberi denen bir tür cilt ve sinir sistemi hastalığı kalp problemleri.

B2 vitamini eksikliği: Cilt ve mukoza problemleri (pallegra ve sinir sistemi).

B3 vitamini eksikliği: Terleme bozukluğu, egzama baş ağrıları.

B6 vitamini eksikliği: Kas ağrısı, güçsüzlük, ağız çevresinde yaralar

B7 vitamini eksikliği: Saç ve cilt problemleri

B12 vitamini eksikliği: Kansızlık, enerji düşüklüğü, baş dönmesi, denge bozukluğu.

C vitamini eksikliği: Kolajen üretim bozukluğu ve buna bağlı diş eti hastalıkları.

D vitamini eksikliği: Çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde osteomalazi.

E vitamini eksikliği: Çok iyi bir antioksidandır. Eksikliği toksinlerin temizlenememesine neden olur.

K vitamini eksikliği: Pıhtılaşma bozulur, kanama olur. Folik asit eksikliği: Nörolojik problemler ve kansızlık olabilir.

"YETERİNCE GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMAMAK VİTAMİN EKSİKLİĞİ TETİKLEYEBİLİR"

Vitamin eksikliğinin nedenlerine değinen Uzm. Dr. Kaya, "Yeteri ve dengeli beslenmemek, güneş ışığına yeterince maruz kalmamak, ilaçlar, parazitler, obezite cerrahileri, mide ve bağırsağın vitamin emiliminin bozukluğu yapan hastalıklara sebep olabilir" şeklinde konuştu. Her vitaminin belirli görevlerinin olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaya, eksikliklerinde o vitaminin etkilediği organ ve sistemlerde bozuklukların ortaya çıkabileceğini vurguladı. Uzm. Dr. Kaya, şikâyetleri nedeniyle vitamin eksikliği şüphesi oluşan hastalarda vitamin eksikliğini tanısını kan tahlilleriyle koyabildiklerini ifade etti.