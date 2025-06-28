Bu websitesi dolandırıcıları tespit ediyor!

Akıllı telefonla birlikte internetin daha da erişilebilir olması, internet siteleri üzerinden alışveriş için yaygın hale gelmesi gibi etkenler dolandırıcıların da interneti kullanarak kişisel verilere ulaşmasına ve banka hesaplarına müdahale etmesine zemini hazırlayabiliyor. Son dönemlerde sıkça rastlanan sahte web siteleri üzerinden vatandaşların yaşadığı mağduriyetler gündeme geliyor.



Sahte internet sitelerini tespit etmenin en kolay yolu ise URL kontrolü gerçekleştirmek. Bu kapsamda BTK’nın vatandaşlara sunduğu hizmet büyük önem taşıyor.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne girilerek, zararlı bağlantılar ismi ile kamuya açık olarak hizmet veren veri tabanı, ihbar veya bizzat USOM’un çalışmaları ile tespit edilmiş olan sitelerinin adreslerini tek tek erişilebiliyor.. Öte yandan sahte internet sitelerinin nasıl tespit edildiğini gösteriliyor

"Göster" butonuna tıkladığınız zaman ise 0-10 aralığında kritiklik baremi ve söz konusu internet sitesinin neden zararlı olduğuna dair bilgi paylaşımı yapılıyor.