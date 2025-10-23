AKP iktidarı medyasından Yeni Şafak'ın televizyon kanalı Tvnet'te şaşırtan bir olay meydana geldi.

Yenisafak.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'ın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunduğu programda konu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya geldi.

"YÜREKLİ BİR YENİ ŞAFAK MUHABİRİ ARANIYOR"

Kılıçarslan, Bakan Yerlikaya'nın danışmanlığını yapan 'İletişim profesörünün' 28 Şubat'ta 'neler yaptığını' araştıracak 'Yürekli bir Yeni Şafak muhabiri' arandığını ifade etti.

Kılıçarslan açıklamasında şunları söyledi,

"O iletişim profesörünün 28 Şubat'ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya'nın iletişim danışmanı olan prof mrof adamın 28 Şubat'ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor."

YENİ ŞAFAK'TAN TALEBE ONAY GİBİ SÖZLER

Yenisafak.com.tr'nin başındaki isim olan Çelik ise Kılıçarslan’ın sözlerine, "Bakalım" cevabını verdi. Bunun üzerine Kılıçarslan, "Madem öyle manşet böyle. Madem öyle manşet böyle" sözlerini sarf etti.

"EMOJİ BAKAN NEDİR ABİ YA"

Kılıçarslan, Yerlikaya'nın 'Emoji bakan' olarak anıldığını ifade edip, "Kocaman bir emojiye dönüştü abi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdarslan şunları söyledi, "Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü abi. Herkes dalga geçiyor. Emoji bakan diye. bak emoji bakan diye dalga geçiyorlar abi artık Ali Yerlikayla. Emoji bakan nedir abicim ya."