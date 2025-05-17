Bu yarışmayı kazanan ABD vatandaşı olacak! İşte tüm dünyanın konuştuğu plan

ABD’de Trump döneminin başlaması ile birlikte göçmenlere yapılan büyük baskı dikkat çekiyor. Trump yönetimi en ufak bir kural ihlali yapan göçmenleri bile sınır dışı etmeye çalışırken bunların arasında İsrail’i protesto eden yabancı öğrenciler de yer aldı. Öte yandan Başkan Trump, özellikle Orta ve Güney Amerika ülkelerinden gelen ve suç işleyen göçmenleri ülkelerine sınır dışı ederek cezalarını kendi ülkelerinde çekmeleri için hamle yaptı. Özellikle El Salvador’a gönderilen suçlular nedeniyle hapishanelerde büyük doluluk yaşandığı öğrenildi.

YARIŞMAYI KAZANAN ABD VATANDAŞI OLACAK

Trump yönetiminin göçmenlere baskısı devam ederken ortaya çıkan bir plan kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

İngiliz basınında çıkan habere göre İç Güvenlik Bakanlığı göçmenlere yönelik bir ‘reality show’ üzerinde çalışıyor. Yarışmayı kazanana ise ABD vatandaşlığı verileceği öğrenildi. Programın adının ‘The American’ olması bekleniyor.

Söz konusu programda yarışacak yarışmacılar ABD adetlerine dayanan ve çeşitli zorluklarda oyunlar oynayacak.

Söz konusu öneriyi ilk ortaya atan isim ABD çapında çok izlenen bazı reality show programlarının yapımcısı olan Rob Worsoff oldu. Worsoff konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu süreçte, Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini, bunu en çok isteyen insanların gözünden hatırlayacağız” dedi.

Worsoff, fikri ilk olarak kendi vatandaşlık sürecinde düşündüğünü söyledi. Gösterideki göçmenlerin çeşitli eyaletlerde yarışmalarda yarışacağını söyledi. ABD vatandaşı olan Kanadalı yapımcı, yarışmalardan birinin NASA'yı Teksas veya Florida'da öne çıkarmak ve hangi göçmenin önce bir roketi monte edip fırlatabileceğini görmek olabileceğini söyledi. Ayrıca bilgi yarışması veya vatandaşlık yarışmaları da olacak.

Worsoff, gösterinin birinin ABD vatandaşı olarak yemin etmesiyle sona ereceğini sözlerine ekledi. Öte yandan yarışma sürecinde hiçbir yarışmacının ceza almayacağı ve sınır dışı edilmeyeceği belirtiliyor.

ABD YÖNETİMİ PLANI KABUL ETTİ

İngiliz basınında çıkan haberler sonrası ABD yönetimi söz konusu planı doğruladı. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin planı değerlendir aşamasında olduklarını söyledi. McLaughlin, yarışmadaki zorlukların çeşitli Amerikan gelenek ve göreneklerine dayanacağını söyledi.

McLaughlin, teklifin değerlendirme aşamasında olduğunu belirterek henüz bakan veya üst düzey yetkililer tarafından konuşulmadığını vurguladı. McLaughlin, yer yıl çok sayıda televizyon programı teklifi üzerinde konuştuklarını sözlerine ekledi.