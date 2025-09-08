Bu yaşa dikkat! Kemik erimesi riski çoğalıyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı!

Osteoporoz, yaşam kalitesini düşüren ancak doğru önlemlerle engellenebilen bir sağlık sorunu. Osteoporoz, kemiklerin zayıflayarak kırılgan hale geldiği, yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkileyen ancak önlenebilir bir hastalık.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken teşhis, doğru beslenme, düzenli egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleriyle osteoporozun hem önlenebileceğini hem de yönetilebileceğini ortaya koydu.

BİLİM DÜNYASI OSTEOPOROZLA MÜCADELEDE YENİ YOLLAR AÇIYOR!

Osteoporozun temelinde kemik yoğunluğunun azalması ve kemik yapısının bozulması yattı.

Amerikan Kemik ve Mineral Araştırmaları Derneği (ASBMR) tarafından yapılan güncel araştırmalar, D vitamini ve kalsiyumun kemik sağlığı üzerindeki kritik rolünü bir kez daha vurguladı.

ASBMR'nin yayınladığı bir makalede, özellikle 35 yaşından sonra kemik kütlesinin korunmasının ve artırılmasının, osteoporoz riskini azaltmada en önemli faktörlerden biri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, doğumdan sonra 35 yaşına kadar kemik kütlesini artırmanın, ileriki yaşlarda osteoporozla mücadelede güçlü bir temel oluşturduğunu ifade etti.

YABANCI UZMANLARDAN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRAN ÖNERİLER!

Dünyaca ünlü osteoporoz uzmanı Dr. Susan Ott, "Osteoporoz, sessiz bir hastalık olabilir ancak kırıklar ortaya çıktığında yaşam kalitesini dramatik şekilde düşürür" diyerek, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Dr. Ott, düzenli olarak yapılan kemik yoğunluğu ölçümlerinin (DXA taraması gibi) erken evrede hastalığın tespit edilmesine yardımcı olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa Kemik ve Eklem Hastalıkları Derneği (ESCEO) tarafından yayınlanan kılavuzlar, kalsiyum ve D vitamini takviyelerinin yanı sıra, düzenli olarak yapılan ağırlık taşıyan egzersizlerin (yürüyüş, hafif ağırlık kaldırma gibi) kemik gücünü artırdığını ve düşme riskini azalttığını vurguladı.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) de, sigara kullanımının ve aşırı alkol tüketiminin kemik sağlığını olumsuz etkilediğini, bu alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini hatırlattı.

OSTEOPOROZLA MÜCADELEDE BESLENME VE YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ:

Uzmanlardan yapılan açıklamalara göre, kemik erimesi tedavisinde beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşıdı.

Günlük 800-1200 mg kalsiyum alımı ve yeterli D vitamini sentezi için güneş ışığına maruz kalmak, kemik sağlığını desteklemenin temel taşları. Ayrıca, fazla tuz kullanımı ve yetersiz fiziksel aktivite gibi faktörlerin osteoporoz riskini artırdığı da belirtildi.

Robotik rehabilitasyon ve denge egzersizleri gibi modern fizik tedavi yöntemleri de, osteoporoz hastalarının düşme riskini azaltarak yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı oldu.