Bu yatırımcıyı kim koruyacak?

Asil Nadir dünyanın önde gelen şirketlerinden Pollypeck’in başkanı ve sayılı zenginlerdendi.

Dünya devi Pollypeck hisseleri Londra borsasında işlem görüyordu.

Bir gün İngiltere'deki borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen ve düzenleyen kurumu Financial Conduct Authority (FCA) bir inceleme yapar ve Asil Nadir’in kendi hisselerinde yapay piyasa oluşturduğunu tespit eder. Yani manipülasyon.

İşte o dünyanın en zengin adamının da bitişi oldu.

Bütün dünyada halka açık şirketler çok sıkı denetlenir.

Şirketlerin harcadığı ve yaptığı her açıklama denetlenir. Yatırımcının aleyhine olan bir durum olursa, şirket sorumlularının başına Asil Nadir’in yaşadıklarından gelir.

Peki bizde ne oluyor?

KAP yani haber çöplüğüne dönen bir borsada yatırımcı tek başına. Çaresiz.

Elbette manipülatif hisseye yatırım yapanları korumak Sermaye Piyasası’nın görevi değildir ama bu kurumun denetleme görevi vardır.

Şirketler KAP’ı babasının çiftliği gibi kullanıyor.

Çin’den getirdiği telefon parçalarını montajlayıp satan Reeder Teknoloji, “SPK ile ortak çalışıp kripto para ürettik” diyor. Bunun böyle olmadığı anlaşılınca, “sehven” deyip çıkıyor.

Sonra 2 liradan satılan kriptolar, 0.40 kuruşa düşüyor.

SPK’dan haber yok!

Otomobil dedi hissede satan sattı!

Sermaye piyasalarının en ilginç olayı Argotech isimli bir tarım şirketinde oldu.

Bir şirket 5 yıldızlı bir otelde gazetecileri toplayarak otomobil yapacağını açıkladı.

Tarih 3 Nisan 2024!

Hisse tam 40 liradan işlem görüyor.

İddiaya göre, 29 Ekim 2024’te ilk otomobil banttan inecekti.

Hisse garip bir şekilde o haberlerin basında çıkmasıyla düşmeye başlıyor. Küçük yatırımcı alıyor, birileri satıyor. Sonuç olarak 29 Ekim geldi ve geçti. Ortada ne bir otomobil, ne bir fabrika ne de şirketten bir savunma var.

Hissesi ne mi oldu?

11 liraya kadar düştü ve şu an 14 liradan işlem görüyor.

Şimdi SPK’nın yanıtlaması gereken soru şu:

Bu konuda ne yapıldı?

Elbette 40 liradan hisse alıp 11 liradan zararına satanı korumak göreviniz değil ama bunca haberi gönderip, yatırımcıda farklı beklenti yaratan şirketlerin hiç mi suçu yok?

SPK öncelikle KAP’taki şirketlerin kafasına göre haber yollama felaketini önlemeli.

Argotech konusunu işlemeye devam edeceğim.