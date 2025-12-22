TBMM’de kurulan komisyonu ayağına kadar İmralı’ya getiren bebek katili Abdullah Öcalan boş duruyor mı?..

Meşruiyet verildi nasıl olsa!..

“Önder”liği de en resmi ağızların ifadeleriyle resmiyet kazandı!..

Legal, illegal tüm toplantılara, yazılı, görsel mesajlar gönderiyor. Öcalan, siyasi destekçileri sayesinde İmralı’dan yürüttüğü siyasi faaliyetlerine birini daha eklemiş. Serbestiyet adlı haber sitesinde okudum. Öldürülen PKK’lı teröristlerin yakınlarının kurduğu Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANKA-DER), İstanbul Okmeydanı’nda bulunan bir düğün salonunda toplantı yapmış. Derneğe mesaj gönderen Abdullah Öcalan, çözüm sürecinin amacını anlatmış mış… Terörist başının propagandasına alet olup ona raketlik yapmak değil niyetim… Ancak şu “barış süreci” zırvalarında ne dolaplar çevrildiğini de sizlere aktarmak hem gazetecilik hem de vatan görevim.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, öldürülen PKK’lı teröristleri “şehit” diye anmış, “Onların fedakârlığı bu halkın özgürlük yürüyüşünde bir bilinç, bir irade ve tarihsel birikim olarak yaşamaktadır. Onlar mücadelemizin vicdanı, halkımızın hafızasında silinmez izler bırakmış tarihsel gerçeklerdi” demiş.

Neyin özgürlüğüne yürünecek acaba?.. Tahmininiz var mı?.. Etnik kökeni ne olursa olsun, bu ülkede Anayasa ve kanunlara uyarak namusuyla yaşayan hangi vatandaş özgür değil?..

*

Filim daha devam ediyor!..

Diyarbakır’da 4 Ocak'ta bebek katili Abdullah Öcalan’a umut hakkının tanınması talebi ile düzenlenecek olan mitingde Leyla Zana ve İmralı’da Abdullah Öcalan’la birlikte hapis yatan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Veysi Aktaş ile Çetin Arkaş da konuşacakmış.

Güya barış süreci!.. Öyle mi?..

Bebek katili Abdullah Öcalan’ın talimatı ile sahaya sürülen bu azılı teröristler (Veysi Aktaş ile Çetin Arkaş) il il dolaştırılıp cerahat akıtmalarına izin veriliyor.

"Terörsüz Türkiye" de PKK’lı militanlar konferanslar veriyor!.. Örgüte yakın yayın organlarına demeçler veriyorlar… Abdullah Öcalan’ın İmralı’da sekretaryasında yer alan Veysi Aktaş il il dolaşıyor, bol bol Öcalan övgüsü yapıyor. Mavi Çarşı katliamı sanığı Çetin Arkaş, batıyı dolaşıp “halk buluşmaları” adı altında toplantılar düzenliyor. Her iki teröristin toplantılarının ana gündem maddesi de “Öcalan’a özgürlük”…

Bu toplantılar, İsveç’te, Belçika’da değil, Türkiye’de yapılıyor.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin cenaze töreninde Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Şehit Anaları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit annesi Pakize Akbaba’ya karşı parmak sallamıştı. Güler, acı içindeki şehit anasının “Bizim çocuklarımızın katilini affedemezsiniz! Bu haddiniz değil! Meclis’te istemiyoruz” feryadına, “Burası yeri değil hadsizlik yapma. Hadsiz konuşma, burada cenaze var. Sen şehit anasısın o kadar” diyerek yüksek sesle cevap vermişti.

Sözün bittiği yerdeyiz yine!..

Şehit anaları fırçalanıyor, susturuluyor… Terörist başı, siyasi parti lideri edasıyla istediği mesajları istediği yere gönderiyor. Bebek katilinin ayakçıları ülkede dilediği gibi cirit atıyor!..

Öyle ya!... Fiiliyata bakılırsa PKK’nın ölenleri “şehit” ise bizim evlatlarımızı, yiğitlerimizi ne diye anacağız?.. Gerisini getiremeyeceğim!..