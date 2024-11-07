Bu yiyecekleri mutfağınızdan eksik etmeyin! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastalıklara karşı güçlü bir savunma sistemi oluşturmak bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Yeterli miktarda sebze, meyve, tam tahıllar, protein ve sağlıklı yağlar içeren dengeli bir diyetin bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Eğer enerji alımının karşılanması için enerji yoğunluğu yüksek olan protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme uygulanmalı. Ayrıca bağışıklık sistemi için su büyük önem taşıyor.

C VİTAMİNİ BOLCA TÜKETİLMELİ

Diyetisyen, C vitamini, çinko ve antioksidan içeren besinlerin bolca tüketilmesi gerektiğini söyleyerek, yeterli ve kaliteli bir uykunun bağışıklık sistemini desteklediğinin altını çizdi.

STERS BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIR

Stresin ise bağışıklık sistemini zayıflattığını ifade eden diyetisyen, yoga, nefes egzersizleri veya hobilerle stresi yönetmek bağışıklık sistemini koruduğunu belirtti. Suyun ise, vücudun detoksifikasyon süreçlerini desteklediğini bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olduğunu aktardı.

ZENCEFİL BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Bağışıklığı güçlendirmek için destek sağlayacak bazı besin ve bitkiler hakkında bilgi veren Sel, bunlardan birinin de zencefil olduğunu aktardı.

Sel, zencefilin çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabileceğini bildirdi.

HAFTADA 2 GÜN BALIK TÜKETİLMELİ

Omega-3 yağ asitlerinin de önemine değinen Sel, bağışıklık, beyin ve sinir sistemi, psikoloji, kalp damar sağlığı için olmazsa olmaz bir besin ögesi olduğunu, balık mevsiminin başlaması ile haftada 2 gün balık tüketilebilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Çiğ fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumların da magnezyum, E vitamini, Omega-3, çinko içeriği sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurgulayan Sel, diğer bitki ve besinleri şöyle sıraladı:

"Oolong çayının antioksidan etkisi çok daha fazladır çünkü siyah çay ve yeşil çayın birleşimidir. Rooibus çayının da antioksidan oranı yüksektir ve çocuklar için güvenle kullanılabilir. Ekinezya, üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyucu ve tedavide yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Son yayınlanan çalışmalara göre ekinezya ürünleri, hem soğuk algınlığına yol açan uçuk virüslerini öldürmekte hem de virüslerin yol açtığı iltihap etkenlerinin miktarını kontrol ederek boğaz ve akciğerlerdeki iltihabın yol açtığı hasarı engellemektedir.

Beta-glukan, hem bağırsak sağlığı hem bağışıklık için kuvvetli etkiler gösterir. Yulaf ve ekmek mayasında bulunur. Yulaf kolesterol ve kan basıncını düşürür, glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekeri için de uygun bir karbonhidrattır. Kahvaltıda, ara öğünlerde veya kurabiyelerde kullanılabilir. Ginseng, yorgunluk, bitkinlik gibi durumlarda vücut direncini arttırır, bağışıklık sistemini destekler, bağışıklık sistemini düzenler. Şeker hastası olmayan kişilerde yemek sonrası kullanıldığında kan şekerinin yükselmesini önler. Kan sulandırıcı, kan basıncını ve kan şekerini düzenleyici, sinir sistemini dengeleyici etkileri bilimsel olarak ortaya konulmuştur."