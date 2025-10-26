Toplumu kamplaştıracak kışkırtıcı yayınlardan hep kaçındık; aklı selimi tercih ettik. Yazılarımızda da buna dikkat ettik, etnik tepkileri derinleştirecek bir üslup kullanmadık. Bazı gafiller askerimize polisimize “düşman” derken bile tepkilerimizi ölçülü tuttuk. Amacımız, on asırdır kardeşçe yaşamış insanların arasına nifak sokmaya çalışanların emellerine alet olmamaktı. Örgüte tepkimizi hiç bir zaman Kürtlere teşmil etmedik. Ancak bizim gösterdiğimiz hassasiyet hep zayıflık veya bir mağlubiyet emaresi olarak görüldü. Ne yazık ki, mevcut iktidar ve bileşenleri de buna çanak tuttu.

Apo örgütle değil bütün Kürtlerle muhatap edildi. Böylece Örgütle Kürtler özdeşleştirildi. Bütün bölge tek renkliymiş gibi hareket edildi, hala da ediliyor. Oradaki çeşitlilik yok sayıldı.

Dananın kuyruğu da buradan kopuyor.

Kendi elimizle Apo’yu Kürtlerin siyasi temsilcisi PKK’yı da bir etnik savunma ordusu haline getirdik. PKK’nın 40 senede başaramadığını iktidarın akıl ve izan dışı politikasıyla birkaç ayda başardık.

Şimdi kuyuya attığımız taşı çıkarmaya çalışıyoruz.

İlk çözüm sürecinde de böyle olmuştu. İktidarın kuyuya attığı taş, 800’ün üzerinde şehit verilerek çıkarıldı. Hesap vermedikleri için hiç ders almadılar. Başkalarının çocukları öldüğü müddetçe de almayacaklar. Bu sürecin daha şimdiden maliyeti PKK ile mesafeli aşiretlerin PKK ile ilişkilerini düzeltmeye çalışmaları ve bölücü azgınlığın korkularından sıyrılıp sokağa taşması, devlet ve millete meydan okuması olmuştur.

Bir de demokrasiyi dillere pelesenk etmiyorlar mı? Ne Örgüt ne de onun uzantısı partinin demokrasi diye bir derdi yok. Hiç bir zaman da olmadı.

Bunlara göre demokrasi, ülkenin bölünmesi, mukaddes vatanın bir kısmının tasarrufunun onlara devredilmesidir.

Demokrasi sadece işlerini kolaylaştırmak, uluslararası toplumun desteğini almak için kullandıkları bir maske. Demokrasi diyorlar ya, etkili oldukları hiç bir yerde farklı seslere tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Kitap fuarı vardı, Saygı Öztürk yazdı, anonslar genellikle Türkçe/ Kürtçe yapılmış.. Zazaca da yapılsın diyenlerin talepleri dikkate alınmamış… Bir taraftan dilimizi konuşturmuyorlar diye yalan propaganda yapılıyor, öbür taraftan Zazacaya hayat hakkı tanınmıyor. Niye? Zazaları asimile etmek istedikleri için.

Demokratlıkları bu kadar. Düne kadar Apo tahliye istemiyor İmralı’da kalmak istiyor, pazarlık yok deniliyordu. İmralı heyeti son görüşme dönüşünde “Öcalan’ın umut hakkı istediğini” açıkladı. Ne açıklamalarda bir tutarlılık var, ne uygulamalarda. Bu açıkça devletin temellerinin aşındırılmasıdır. Başka ülkeler de terör örgütleri ile görüştüler, ama hiç biri Örgüt liderini alternatif bir siyasi lider haline getirmedi. Hiç biri devletin şeklini tartışmaya açmadı. Süreç başladığından beri biz devletin şeklini, anayasayı, vatandaşlığı, ilk dört maddeyi tartışıyoruz. Dünyanın neresinde böyle silah bırakma görülmüş? Bu,bile bile ülkeyi bir defa daha felakete sürüklemektir. Bir kişinin siyasi hırsları için bir millet ateşe atmaktır. Bu yol bizi terörden kurtarmaz, onu daha da büyütür. DEM partinin kullandığı zehirli dil ile Terörsüz Türkiye veya barış olmaz!