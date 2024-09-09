Bu yollar kapalı olacak. Araç sahipleri dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılmıştır. Bu bölgedeki ulaşım, karşı yönden sağlanmaktadır.

İZMİR ÇEVRE OTOYOLU'NDA GENLEŞME DERZİ ONARIMI

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikametinde, 0-1. kilometreler arasında bağlantı kolundaki genleşme derzi onarım çalışmaları yürütülmektedir. Bu nedenle ulaşım, Altınyol üzerinden devam etmektedir.

ANKARA ÇEVRE OTOYOLU'NDA KÖPRÜ ÇALIŞMALARI

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünde bakım çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Ayrıca havaalanı istikametinde de sol şerit kapalıdır.

KIRŞEHİR BAĞLANTI YOLU'NDA TEK ŞERİTLİ ULAŞIM

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolunda, Ankara-Niğde istikametinde yapılan çalışmalar nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.

SAMSUN-ANKARA YOLUNDA ÜSTYAPI YENİLEME

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

TRABZON-RİZE YOLUNDA YAYA ÜST GEÇİDİ ÇALIŞMALARI

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışmaları devam etmektedir. Bu nedenle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

ÇELTİKÇİ-ANTALYA YOLUNDA YAPIM ÇALIŞMALARI

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

DURSUNBEY-HARMANCIK-TAVŞANLI YOLUNDA İKİ YÖNLÜ ULAŞIM

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerinde gerçekleştirilen yapım çalışmaları nedeniyle Tavşanlı-Harmancık istikametinde iki yönlü ulaşım mümkündür.

EREĞLİ-DEVREK YOLUNDA ASFALT ÇALIŞMALARI

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılmaktadır.

ŞARKIŞLA-ALTINYAYLA-ULAŞ YOLUNDA TRAFİK İŞARETLERİNE DİKKAT

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sürdürülmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.