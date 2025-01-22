Bu yolu kullanacak olanlar dikkat! Kar yağışı başladı: Ekipler alarma geçti

Kar yağışının Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren başladığı ve Konya'nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi.

Bölgede etkili olan yağmur, saat 14.30 sıralarında yerini kar yağışına bıraktı. Akseki-Seydişehir kara yolu bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar yağışı etkisini sürdürürken, Karayolları ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 5-10 santimetreye ulaşırken, sürücüler her ihtimale karşı zincir bulundurmaları konusunda uyarıldı.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, Karayolları Alacabel ekibi yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.