Bu yöntemlerle orijinaliyle aynı lezzeti yakalayabilirsiniz! Fırın kullanmadan ekler hazırlamak için...

Ağzınıza layık, sizi çok uğraştırmayacak bir ekler tarifini denemeye hazır mısınız? Bu pratik tariften sonra ekleri bir daha pastaneden almak istemeyeceğinize eminiz. Haydi, başlayalım!

FIRINSIZ EKLER TARİFİ

MALZEMELER

- 36 adet kedidili bisküvi

- 1 su bardağı süt

İç krema:

- 1 yumurtanın sarısı

- 2 yemek kaşığı tepeleme un

- 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta

- 1 paket vanilya

- 2 su bardağı süt

- ½ su bardağı şeker

- ½ su bardağı krema

Çikolata sosu:

- 80 gram bitter ya da sütlü çikolata

- 1 su bardağı süt

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 tatlı kaşığı nişasta

- Üzerini süslemek için toz Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

- Öncelikle yumurtanın sarısını beyazından ayırarak bir tencereye alın.

- Sütü, unu, nişastayı ve şekeri yumurta sarısının üzerine ekleyin.

- Tenceredekiler pürüzsüz hâle gelinceye kadar bütün malzemeleri mikserle karıştırın.

- Tencereyi ocağa alın. Tenceredekileri, karışımın kıvamı koyulaşıp kaynayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

- Karışım kaynayınca içerisine sıvı kremayı ve vanilyayı da ekleyin, tüm malzemeleri karıştırmaya devam edin. Bir süre daha bu şekilde pişirin.

- Karışımı ocaktan aldıktan sonra kabuk bağlamaması için arada bir karıştırarak soğumaya bırakın.

- Çikolata sos için nişasta, şeker, kakao ve sütü bir tencerede mikserle iyice çırpın.

- Karışıma çikolatayı ekleyip malzemeleri orta ateşte pişirin.

- Sos kıvam almaya başlayınca tereyağını ekleyip yağ eriyene kadar sosu karıştırın.

- Tencereyi ocaktan alıp kabuk bağlamaması için arada bir karıştırarak soğumaya bırakın.

- Sütü geniş ve derin bir kaba alın.

- Kedidili bisküvilerin yarısını süte batırıp ıslatın.

- Sütle ıslatılmış bisküvileri, şekerli kısımlar alta gelecek şekilde aralıklarla tepsiye dizin.

- Bisküvilerin üzerine bir parmak kalınlığında beyaz iç krema sürün.

- Kalan diğer bisküvileri de süte batırıp ıslatın. Şekerli kısımlar üste gelecek şekilde kremalı bisküvilerin üzerine kapatın.

- Son olarak bisküvilerin üzerine çikolata sosu ve Antep fıstığı döktükten sonra süsleyip servis yapın.