Bu yorgunluğa dikkat etmek gerekiyor

Yaşam Koçu ve Aile Danışmanı Hatice Bilgili, görüntülü görüşmelerin neden olduğu yorgunlukla baş edebilmek için ipuçları verdi.

VİDEO KONFERANSLAR YORAR MI?

- Görüşme ihtiyaçlarının video konferans yoluyla çözülmesi gündelik hareketliliğimizin kısıtlı kalmasına neden olmaktadır.

- Ağ bağlantısından kaynaklanan sorunlar konuşma netliğini etkileyebilir. Ses beslemesindeki veri kaybı, doğal olmayan seslere ve eksik seslere neden olabilir. Bu durumda beynimiz boşlukları doldurmak için fazladan çalışmak zorunda kalmaktadır.



- Video konferanslar sırasında uzun süre yakın göz teması kurmak yorucu bir etkendir.

- Gerçek hayatta bir insan ile bu kadar yakından göz teması kurmak, insan beyninde çiftleşme ya da çatışmayı çağrıştırır.

- Görüşmeler sırasında eş zamanlı olarak kendinizi görmek, gerçek yaşamda sürekli aynaya bakarak konuşmak gibi bir etki yaratmaktadır.

- Yüz yüze iletişimde sözsüz anlaşma doğaldır ve bu sayede jestler ve mimiklerle de ifademizi kuvvetlendirebiliriz. Video konferanslarda mümkün olmayan bu durum yoğun bilişsel yüke maruz kalmamıza yol açmaktadır.

- Posta kutumuza düşen bir e-maili ya da telefona gelen bir bildirimi anında kontrol etme ihtiyacı da insanı yoran bir faktördür.

- Görüntülü görüşmelerde kullanılan mikrofon ve hoparlörler genellikle profesyonel değildir. Gürültü olarak ifade edilebilecek bu sesler zihinsel yorgunluğu tetiklemektedir.

NASIL GİDEREBİLİRİZ?



Her toplantı arasına dinlenme aralığı koyun. Arka arkaya toplantılar yapmayın.

Görüşme odanızı ayırın, kapısını kapalı tutun. Kulaklık aparatlarını tercih edin. Ayrıca odada ses emici yumuşak yastıklar bulundurun.

Kendi görüntünüzü gizleyin. Dikkatiniz dağılmasın.

Haftada bir gün dinlenme günü belirleyin, dijital detoks yapın. Açık havada yürüyüşleri tercih edin.



Uzun süreli göz temasında bulunmayın. Ekran boyutunu küçültün.

Maillerinizin ve mesajlarınızın bildirimlerini kapatın.

Daha az görüntülü daha çok sesli görüşme organize edin.

Zorunlu değil ise, her görüntülü görüşmeye katılmayın. Seçici olun.

Hareketli olmaya özen gösterin, arada bir görüntüyü kapatıp ev içi yürüyüş yapın veya masa başı egzersizleri uygulayın.