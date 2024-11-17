Buca, Batı Trakya ile kardeş belediye olma yolunda

İzmir'in Buca ilçesi, Batı Trakya'daki topluluklarla kardeş belediye olma hedefiyle önemli adımlar atıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Atatürk'ün anma törenine katılmak için gittiği Selanik'te, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik ile bir araya geldi ve ardından önemli ziyaretlerde bulundu. Başkan Duman, semtlerde yaşayan Balkan kökenli ailelerin güçlü bağlarını korumak ve geliştirmek adına çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Duman, Selanik'te Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin mezarının bulunduğu Hortacı Süleyman Camisi'ni ziyaret ettikten sonra, Kayalar ve Kozan'ı gezdi. Burada Kayalar’daki tarihi hükümet konağını inceleyen Duman, “Bu coğrafya ile Buca’yı, İzmir’i, Türkiye’yi yaklaştırmalıyız” ifadelerini kullandı. Selanik’in Langaza ilçesi ve çevresindeki diğer yerleşimlere yaptığı ziyaretler sonrasında, Buca'nın Balkanlarla olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldı.

Balkanlar’dan gelen soydaşlarla ilgili olarak Duman, “Buca’da yaşayan Balkanlardan göç etmiş çok sayıda aile var. Orada Türk azınlığına karşı yürütülen asimilasyon politikaları zorluklara yol açıyor. Anavatandan gelen her ziyaret, her selam onlara güç veriyor” şeklinde konuştu.

Ziyaretleri sırasında İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam ile fikir alışverişinde bulunan Duman, ortak projeler geliştirmek istediklerini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ile gerçekleştirilen görüşmelerde ise, kardeş belediye ilişkileri kurma konusunda ortak bir hedef belirlendi. Başkan Ünal, bu ilişkilerin önemli olduğunu vurguladı ve destek vereceklerini ifade etti.