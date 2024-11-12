Buca Belediyesi çalışanları iş bıraktı

DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, Bornova Belediyesi’nde imzalanan toplu sözleşmenin 44 bin 500 TL olduğunu belirterek, Buca işçisinin de aynı şartları talep ettiğini söyledi.

Önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ı “işçi dostu” olarak gören çalışanlar, toplu iş sözleşmesini halaylarla kutlarken, bu yıl yeni Başkan Görkem Duman’ın teklif ettiği rakam düşük kalınca iş bıraktı. DİSK Genel-İş İzmir 5 Nolu Şube ile belediyeyi temsil eden Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM SEN) arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İmar A.Ş’de çalışan 2 bin kişi greve gitti. Şantiyelerin yanı sıra Buca Belediyesi önünde toplanan işçiler grev pankartları astı.

TİS toplantısında SODEM-SEN’in 2 yılı kapsayan ve yol, yemek, ikramiye ve diğer sosyal haklarla birlikte 42 bin TL’lik teklifi, sendika yönetimi ve emekçiler tarafından kabul görmedi. Buca Belediyesi önünde toplanan emekçilerle birlikte açıklama yapan DİSK Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, İzmir’de biten toplu sözleşmelerin altında kalmak istemediklerini belirtti. Aras, belediye yönetimini ve SODEM SEN yetkililerini tekrar masaya davet etti.

Buca Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Görkem Duman imzalı yazılı paylaşımda, belediyenin maliyet hesabının farklı olduğunu belirtti. Aras ise, belediyenin maliyet hesabının gerçek anlamda aldıkları maaşları yansıtmadığını ifade etti. Asgari ücretin iki katını vermenin yeterli olmadığını ve 42 bin TL’nin yetersiz olduğunu vurguladı.