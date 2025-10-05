Buca Belediyesi personeline “empati” eğitimi

Kaynak: ANKA
Buca Belediyesi personeline “empati” eğitimi

Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma Merkezi personeli, hizmet kalitesini ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Farkındalık Merkezi'nde eğitime katıldı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet veren Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Farkındalık Merkezi’nde “empati” eğitimi aldı.

"Tekerlekli Sandalye", "Üstün Yetenekliler", "Özel Öğrenme Güçlüğü", "Otizm Labirenti" ve "Karanlık" gibi parkurlardan oluşan eğitimde katılımcılar, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları uygulamalı olarak deneyimledi.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışanların özel gereksinimli bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen personel eğitimlerinin daha duyarlı, nitelikli ve eşit hizmet sunma kararlılığının bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Son Haberler
Gazze'de can kaybı son 24 saatte 65 artarak 67 bin 139'a çıktı
Gazze'de can kaybı 67 bin 139'a çıktı!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!
Malatya'nın 'Süper Meyvesi'nde hasat devam ediyor!
Üreticiye yüzde 70 hibe desteği!
Üreticiye yüzde 70 hibe desteği!
Bahçelievler’de film gibi soygun! Kuyumcunun kepenklerini kırdılar: 3 kilo altını alıp gittiler
Bahçelievler’de film gibi soygun! Kuyumcunun kepenklerini kırdılar: 3 kilo altını alıp gittiler
MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı
MİT'ten operasyon! 10 kişi tutuklandı