Buca Belediyesi personeline “empati” eğitimi

Engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet veren Buca Belediyesi Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi personeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Farkındalık Merkezi’nde “empati” eğitimi aldı.

"Tekerlekli Sandalye", "Üstün Yetenekliler", "Özel Öğrenme Güçlüğü", "Otizm Labirenti" ve "Karanlık" gibi parkurlardan oluşan eğitimde katılımcılar, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları uygulamalı olarak deneyimledi.

Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışanların özel gereksinimli bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen personel eğitimlerinin daha duyarlı, nitelikli ve eşit hizmet sunma kararlılığının bir göstergesi olduğu vurgulandı.