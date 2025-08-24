Buca Belediyesinden bütçe dostu mekan

Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bucafe 1928, ekonomik kriz ortamında vatandaşlara uygun fiyatlarla sosyalleşme imkanı sunuyor. Dumlupınar Mahallesi’nde kapılarını açan Bucafe 1928, bütçe dostu fiyatlarıyla yüzlerce gencin buluşma noktası ve sosyalleşmenin yeniden canlandığı sıcak bir mekân haline geldi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bucafe 1928’in gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bugün bir kafede oturmak, kahve içmek, arkadaşlarla buluşmak bile ekonomik krizin gölgesinde lüks hale gelmiş durumda. Biz bu tabloyu değiştirmek ve insanların yaşamın her alanında var olabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bucafe 1928, bir kafeden çok daha fazlası… Ekonomik krize rağmen umudu ve dayanışmayı büyüten bir mekân… Böyle mekânları çoğaltmaya devam edeceğiz.”