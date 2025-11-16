Buca Belediyespor Kulübü'nün altyapı gelişimine ve farklı spor branşlarına destek sağlamak amacıyla düzenlediği dayanışma gecesi, spor camiasının yoğun katılımıyla Buca Gölet Tesisleri'nde gerçekleşti. Geceye, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Buca Belediyespor Kulüp Başkanı Münir Yersu ve Türk futbolunun yakından tanıdığı pek çok efsane isim katıldı.

Kısa bir futbolculuk geçmişi de bulunan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, gecede yaptığı konuşmada sporculara ve dayanışma ruhuna teşekkür etti. Duman, "Bu anlamlı gecede aramızda, Buca’nın tozlu sahalarından çıkarak Ay-Yıldızlı formayı gururla terletmiş, Bucaspor’umuzun ve Türk futbolunun tarihine adını yazdırmış çok kıymetli isimler var. Sizler, bugün Buca sahalarında top koşturan çocuklarımız için en büyük ilham kaynağı; bu kentin azim, başarı ve vefa sembollerisiniz" dedi.

Belediye olarak spora bakış açılarını özetleyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Bizler, çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklarla değil; sporun disiplini, takım ruhu ve ahlakıyla tanışması için var gücümüzle çalışıyoruz. Buca Belediyespor çatısı altında, altyapılarımızda yüzlerce evladımız mücadele ediyor. Sadece futbolda değil, birçok farklı branşta da çocuklarımızın sporla iç içe olmasını sağlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bu gece sergilenen dayanışma, Buca Belediyespor'un kocaman bir aile olduğunun en güçlü göstergesidir."

Gecede, Buca ve Türk futboluna katkılarından dolayı plaketle onurlandırılan isimler arasında şunlar yer aldı:

"Caner Ağca, Bekir Yılmaz, Onur Yeniyurt, Murat Karakoç, Sertan Vardar, Ahmet Burak Solakel, Sait Karafırtınalar, Özgür Bayram, Bilal Kısa, Mustafa Bahadır ve Kuntay Topuzoğlu."

Dayanışma gecesinin geliri, Buca Belediyespor'un altyapı tesislerinin geliştirilmesi ve genç sporcuların eğitim masraflarının karşılanması için kullanılacak.