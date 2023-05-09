Buca Cezaevi 'Özgürlük Parkı’na dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan ve birçok farklı işleve sahip parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılması için ‘Özgürlük Parkı’ projesi hazırladı.

Buca Cezaevi 'Özgürlük Parkı’na dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eski Buca Cezaevi arazisinin yeşil alan olarak kente kazandırılması yönündeki çağrısının ardından Büyükşehir Belediyesi, ‘Buca Özgürlük Parkı’ projesi hazırladı. Proje ile şehrin merkezinde yer alan ve yıllardır boş bir şekilde bekleyen 69 bin metrekarelik alanın, birçok farklı işleve sahip bir parka dönüştürülerek İzmirlilerin kullanımına açılması hedefleniyor.

ÇOK AMAÇLI KULLANILABİLECEK

Projenin hayata geçmesiyle birlikte Buca ve İzmir’in açık yeşil alan ihtiyacı önemli ölçüde karşılanacak. Özgürlük Parkı’nın, kent ve doğa ilişkisini yeniden kurgulayan, aynı zamanda kuvvetlendiren 35 Yaşayan Park Projesi’nden biri olması da hedefleniyor. Tasarlanan projede parkın, çocuk oyun alanı, spor alanları, basketbol sahası, kaykay pisti, çay bahçesi, semt pazarı, birçok çayır ve meydandan oluşan tamamen kamusal bir alan hâline getirilmesi planlanıyor. Âtıl alanın değerlendirilip parka dönüştürülmesi hâlinde, parkta yıl boyunca panayır ve festival, açık hava atölyeleri, mini fuar alanı, açık hava konser ve tiyatroları, kent sofrası gibi birçok etkinlik düzenlenebilecek. Ayrıca parkın, olası bir afette acil toplanma alanı olarak da kullanılması amaçlanıyor.

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“BUCA CEZAEVİ’Nİ HEP BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı imar planıyla yapılaşmaya açılması planlanan arazinin Buca’nın nefes alabileceği son arazi parçası olduğunu belirterek, “Buca Cezaevi arazisinin ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Burası, Buca halkının malıdır. Kimseye peşkeş çekilemez. Geçmişin acı hatıralarını ve esaretin izlerini, cezaevi arazisini Özgürlük Parkı’na dönüştüreceğiz. Burada çocuklar koşturup oynayacak, gençler spor yapacak, her yaştan Bucalı bir araya gelecek. Buca Cezaevi’ni hep birlikte özgürleştireceğiz” diye konuştu.

BAKANLIK YAPILAŞMADAN YANA

Buca Cezaevi, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından depreme dayanıksız olduğu için önce tahliye edilmiş, ardından da yıkılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan Buca Cezaevi alanının ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi için imar planı hazırlamıştı.

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