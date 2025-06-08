Buca, Edip Akbayram'ın anısını yaşatacak

Kaynak: İHA
Buca, Edip Akbayram'ın anısını yaşatacak

Buca Belediyesi, gençlerin eğitimine destek sunmak amacıyla hizmete açacağı Edip Akbayram Etüt Merkezi’ne sanatçının anısına yapılan "Her şey çok güzel olacak" heykelini kazandırdı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türkiye’nin en büyük sanatçılarından birinin adını hem etüt merkezimizde hem de bu eserle yaşatacağız" dedi.

Buca Belediyesi, gençlerin eğitimine destek sunmak amacıyla hizmete açacağı Edip Akbayram Etüt Merkezi’ne sanatçının anısına yapılan "Her şey çok güzel olacak" heykelini kazandırdı. Belediye Başkanı Görkem Duman, "Türkiye’nin en büyük sanatçılarından birinin adını hem etüt merkezimizde hem de bu eserle yaşatacağız" dedi.

Buca Belediyesi’nin Göksu Mahallesi’nde hizmete açacağı ve günde bin öğrenciye eğitim verebilecek kapasiteye sahip Edip Akbayram Etüt Merkezi, anlamlı bir sanat eseriyle bütünleşecek. Merkeze, Türk müziğinin unutulmaz ismi Akbayram anısına yapılan "Her şey çok güzel olacak" heykeli de yerleştirilecek.

Geçen günlerde ilki düzenlenen Kitap Günleri kapsamında heykeltıraş Mehmet Latif Sağlam, Uygur Orhan ve Özlem Erhan tarafından yapılan anıt heykel, sanatçının umut dolu mesajlarını yansıtacak. Heykelin kaidesine işlenen "Güzel günler göreceğiz" sözü, Akbayram’ın hayata karşı duruşunu Buca’da ölümsüz kılacak.

Edip Akbayram’ın Türkiye’nin en büyük sanatçılarından biri olduğunu belirten Duman, "Edip Akbayram yalnızca bir sanatçı değil, bu toprakların vicdanıdır; ezilenin, dışlananın, sesi kısılanın yanında durmayı ilke edinmiş bir sanatçıdır. Biz de onun bu güçlü duruşunu, halkçı sanat anlayışını ve umut dolu sözlerini, kentimizin kalbinde yaşatmak istedik. Onun adını açacağımız etüt merkezinde ve bu eserle yaşatacağız" diye konuştu.

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