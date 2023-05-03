Buca Onat Tüneli’nin viyadük yolu 7 Mayıs’ta hizmete açılıyor

ANKA'da yer alan haberde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ile Bornova arasını 10 dakikaya indirerek kent trafiğini rahatlatacak Buca Onat Tüneli’nde çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, projenin otogar üzerinden çevreyolu bağlantısını sağlayacak 2,2 kilometrelik viyadük etabının 7 Mayıs 2023’te kullanıma açılması planlanıyor. Tünel inşaatı ise hızla sürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın, şunları söyledi:

“Konak Tüneli’nden başlayan ve otogar viyadüklerinde son bulan transit yolun en önemli etaplarından 7,1 kilometrelik Buca Onat Tüneli çalışmalarına 2017 yılında başlandı. Ancak artan maliyetler nedeniyle yüklenici firmanın talebiyle iş feshedilmişti. 2021 yılında tekrar ihalesi yapılmasına karşın yaklaşık bir sene Kamu İhale Kurumu’na yapılan itirazların ardından karar beklendi. 2022’nin Nisan ayında çalışmalara tekrar başlanmasına karşın 2022 Kasım ayında yeniden mahkeme süreciyle karşı karşıya geldik ve işi durdurmak zorunda kaldık. Danıştay’ın kesin kararının ardından 2023’ün Nisan ayında tekrar çalışmalara başladık. Şu an verilen kesin kararın ardından önümüzde hiçbir engel kalmadı.”

Çalışmaların Buca ve Bornova yönündeki 4 tüpte gece gündüz, 7 gün 24 saat esasıyla devam ettiğini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2,5 kilometrelik güzergahın toplamda 750 metrelik tünel kısmını açmış durumdayız. Sol tüpün de 150 metrelik kısmını açtık. Bu çalışmalar kapsamında 7,1 kilometrelik transit yol çalışmasının önemli etaplarından biri olan viyadük kısmını 7 Mayıs’ta açmayı planlıyoruz. Ardından tünel çalışmaları ve bağlantı yollarını da kapsayan diğer çalışmaları da tamamlayıp 2025’in ilk yarısında bu yolu vatandaşlarımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. Çalışmalar kapsamında iki tüpü birbirine bağlayan üç adet acil giriş noktamız bulunuyor. Bunun Buca yönündeki 650’inci metresindeki ilk geçişi tamamlamış durumdayız. Bu da bizim çalışmalarımızı daha hızlı yürütmemize imkan sağlayacak.”

Projenin hizmete alınmasıyla İzmir trafiğinde büyük bir rahatlamanın yaşanacağını kaydeden Aydın, “Bu yol projesiyle birlikte havaalanından gelen bir yurttaş şehir trafiğine girmeden bu transit yolu kullanarak şehrin kuzey kesimlerine hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Kuzey bölgesinden gelen yolcularsa otogar tarafından gelerek havaalanı, Çeşme gibi ilçelere ulaşım sağlayabilecek. Böylelikle 45 dakika olan seyahat süresi 10 dakikaya inecek” diye konuştu.