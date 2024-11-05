Buca’da Atatürk afişlerine çirkin saldırı! Buca Belediyesi harekete geçti

10 Kasım'da hem Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak hem de ona duyulan derin özlemi ifade etmek amacıyla Buca Belediyesi tarafından kentin caddelerine yerleştirilen billboardlara, kimliği belirsiz kişiler tarafından çirkin ifadeler yazıldı.

BUCA BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şahısları tespit etmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Buca Belediyesi, bu aşağılık eylemi gerçekleştirenlerin üzerine yazı yazdığı billbordları derhal kaldırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayarak, “Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan bu alçakça saygısızlığın hiçbir açıklaması olamaz! Bu çirkinliği işleyenlerin kamera kayıtlarından bulunması ve yargı önünde hesap vermeleri için gerekeni yapacağız! Bucalıların kalbinde Atatürk’ün yeri sonsuzdur” şeklinde konuştu.

YENİ BİLLBOARDLAR ASILACAK

Buca Belediyesi, kaldırılan billboardların yerine yenilerinin konulacağını açıkladı.