Buca’da cep telefonu gasp eden şahıs polisten kaçamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Buca’da cep telefonu gasp eden şahıs polisten kaçamadı

İzmir’in Buca ilçesinde cep telefonun gasp ederek kaçan şüpheli yakalandı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemeden tutuklanarak cezaevi gönderildi.

Olay, 30 Kasım 2024 günü Buca ilçesi Hasanağa Parkı Sosyal Bilimler Lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli vatandaş parkta yürürken, yanına yaklaşan Ş.K. isimli şahıs tarafından gasp edildi. Polise şikayette bulunan İ.A., tanımadığı bir kişinin yanına gelerek zorla telefonunu almaya çalıştığını, vermek istemeyince boğuşma yaşandığını, bu sırada şahsın kendisini kesici bir aletle yaralayıp telefonu da alarak kaçtığını söyledi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde SAM Büro Amirliği ve Buca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarla, olayı gerçekleştiren 20 yaşındaki Ş.K isimli şüpheli, dün zorla aldığı telefon ile birlikte yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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