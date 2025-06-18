Buca’da gıda faciası! Küflenmiş peynir deposu ortaya çıktı

Kaynak: DHA
Buca’da gıda faciası! Küflenmiş peynir deposu ortaya çıktı

İzmir Buca’da ekipler bir depoda yaptıkları kontrolde 1.500 kg etiketsiz, bozulmuş ve küflenmiş peynir ele geçirildi. İşletmeye 21.006 TL ceza kesildi, peynirler imha edildi.

Buca ilçesinde bulunan bir işletmenin deposunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; etiketsiz, bozulmuş, küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 1500 kilogram peynir tespit edildi.

Tespitler sonrası 5996 sayılı Kanun'un 41. maddesi (d) bendi uyarınca işletmeye 21 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olan söz konusu peynirler, kontrol görevlilerinin gözetiminde Buca Belediyesi tarafından kullanılamayacak hale getirilerek imha edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyasında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gıda güvenilirliği için resmi kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi.

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