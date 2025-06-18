Buca’da gıda faciası! Küflenmiş peynir deposu ortaya çıktı

Buca ilçesinde bulunan bir işletmenin deposunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; etiketsiz, bozulmuş, küflenmiş ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 1500 kilogram peynir tespit edildi.

Tespitler sonrası 5996 sayılı Kanun'un 41. maddesi (d) bendi uyarınca işletmeye 21 bin 6 TL idari para cezası uygulandı. Türk Gıda Kodeksi'ne aykırı olan söz konusu peynirler, kontrol görevlilerinin gözetiminde Buca Belediyesi tarafından kullanılamayacak hale getirilerek imha edildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyasında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Gıda güvenilirliği için resmi kontrollerimiz aralıksız devam etmektedir" denildi.