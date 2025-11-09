Buca Belediyesi, 11 ayda ilçedeki 3 bin 54 sokak kedisini kısırlaştırdı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sokak hayvanlarının sağlığı için kısırlaştırmanın önemine dikkat çekerek, “Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kısırlaştırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlılığı ve iş birliği bizim için çok kıymetli” dedi.

İlçedeki can dostlarının sağlığı ve kontrolsüz şekilde üremesinin önüne geçmek amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, yeni kısırlaştırma ünitesi ile kedi kısırlaştırma sayısını yüzde yüz oranında artırdı. Bu alanda vatandaşlarla işbirliği halinde çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, 2025 yılının ocak ayından bugüne 3 bin 54 sokak kedisinin kısırlaştırılmasını sağladı.

Modern cihazlarla ve uzman veterinerlerle desteklenen kısırlaştırma ünitesinde can dostları için işlem yaptırmak isteyen vatandaşların 439 10 10 (dahili 5) numaralı telefonu arayarak randevu almaları gerektiği belirtildi.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kısırlaştırma işleminin aynı zamanda önemli hastalıkları önlemede çok önemli bir yeri olduğuna değinerek, “Can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için kısırlaştırma çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısırlaştırma ile kedi ve köpek popülasyonunun artmasını önlüyor, bu sayede hem hayvan sağlığını hem de toplum sağlığını koruyoruz. Sokakta canlarla uğraşan vatandaşlarımızın randevu alıp kedileri kısırlaştırma merkezlerimize getirmeleri, popülasyonu kontrol altına alma çabalarımızın en büyük destekçisidir” diye konuştu.