Buca’da kitap şöleni: Edebiyat rüzgârı esti!

Kaynak: ANKA

Buca Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği "Buca Kitap Günleri" sona erdi. Hasanağa Bahçesi’nde 19-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen renkli etkinliklerde çok sayıda yazar, akademisyen ve sanatçı, kitapseverlerle bir araya geldi.

Kapanışta konuşan Belediye Başkanı Görkem Duman, Kitap Günleri’ni geleneksel hale getireceklerini vurgulayarak, "Bir hafta boyunca bizimle olan konuklarımıza ve kitapseverlere teşekkür ediyoruz. Buca için dolu dolu bir hafta geçirdik, çok mutluyuz." dedi.

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Etkinliğin onur konuğu, usta şair Şükrü Erbaş’tı. "Türkülerin Kalbinden" adlı programda Bucalılarla buluşan Erbaş’a, Başkan Duman tarafından Onur Ödülü verildi.

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Heykeltıraşlar Mehmet Latif Sağlam, Uygur Orhan ve Özlem Erhan, sanatçı Edip Akbayram adına sembolik bir anıt hazırladı.

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Etkinlikte tiyatrocular Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, yazar-tarihçi Sinan Meydan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteci Ozan Gündoğdu, Doç. Dr. Ceyhun Güler, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TV programcısı Gözde Şeker ve yerel basından Ümit Kartal yer aldı.

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Kitap Günleri’nde Pelin Batu, Mısra Öz, Meryem Göktepe, Gaye Boralıoğlu, Kübra Yeter, Fatma Esra Horasan ve Müjgan Çınar gibi birçok kadın yazar da okurlarıyla buluştu.

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Yazar, oyuncu ve yönetmen Müfit Can Saçıntı, 21 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleştirdiği gösteriyle Kitap Günleri’ne renk kattı.

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Buca’nın minik sakinleri de unutulmadı. Çocuk Şenliği’yle çocuklara kitaplarla dolu, eğlenceli bir gün sunuldu.

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