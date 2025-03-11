Buca’da “marteniçka” coşkusu! Baharın müjdecisi...

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Rodop Çocuk Parkı’nda gerçekleştirdiği “marteniçka” etkinliğine katıldı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, dernek üyeleri ve Bucalılarla birlikte alanda bulunan anıta karanfiller bırakarak, marteniçkalarını parktaki erik, elma ve çınar ağaçlarına astı.

“SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK”

Bucalı çocukların hediye ettiği yeni marteniçkalarını da bileğine bağlayan Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

“Rodop Çocuk Parkı'nda toplanmamızın çok özel bir anlamı var. Geçtiğimiz aralık ayında, totaliter rejimin katlettiği başta Türkan bebek olmak üzere tüm şehitlerimizin anısına bu parkı açmıştık. O gün, Türkan bebek ve diğer şehitlerimizin anısına üç fidan dikmiştik; erik, elma ve çınar ağaçlarına Türkan, Ayşe ve Musa isimlerini vermiştik. Yine o gün, mart ayında kolumuza bağladığımız marteniçkaları, dallar çiçek açınca bu ağaçlara bağlayacağımızı, çınarın gölgesinde toplanıp onların isimlerini ve aziz hatıralarını hep birlikte yaşatacağımızı söylemiştik. İşte bugün, o sözümüzü yerine getiriyoruz. Marteniçkanın bize hatırlattığı gibi birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Marteniçkalarımızın baharın güzelliklerini ve umutlarını hayatımıza getirmesini diliyorum.”

ANI EVİ’NDEKİ SERGİYİ GEZDİ

Başkan Duman, daha sonra parkta bulunan Buca Belediyesi Anı Evi’ndeki “Balkanlar’dan Türkiye’ye Göç” temalı sergiyi gezdi. Ziyarette Başkan Görkem Duman’a, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Başkanı ve İzmir Bal-Göç Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu merkez yönetim kurulu üyeleri, İzmir Bal-Göç Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanları eşlik etti.