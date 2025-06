Buca'da olası afetlere karşı hazırlık

Buca Belediyesi Arama Kurtarma Birimi BUCAKUT, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Son tatbikatta senaryo gereği alev alan bir araçtan yaralı tahliyesi yapan ekip, profesyonelliği ile dikkati çekti.

Yangın, deprem, su baskını gibi doğal afetlerle mücadelede önemli görevler üstlenen BUCAKUT, düzenli eğitimlerle kendini sürekli geliştirirken yaptığı tatbikatlarla da olası senaryolara karşı hazırlık düzeyini en üst seviyede tutuyor. Son tatbikatta, kaza yaparak alev alan bir araçtan yaralı tahliyesi yapan BUCAKUT ekibi, zamanla yarışın, koordinasyonun ve doğru müdahalenin hayati önem taşıdığı senaryoda, başarılı bir performans sergiledi.

BUCAKUT ekibiyle gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Sadece afet anlarında değil, her an göreve hazır bir ekibimiz var. Gerçekleştirdikleri bu tatbikat, olası bir felaketin hayat kurtaran provasıydı. Biz afetleri beklemiyoruz, afetlere hazırlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki afet değil, hazırlıksızlık öldürür. BUCAKUT ile Buca’nın dört bir yanında güvenli bir gelecek için çalışıyoruz. Her koşulda, her senaryoya karşı hazır bir ekibimiz var" dedi.